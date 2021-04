Silk Sonic, Black Eyed Peas con Shakira y Pol Granch, candidatos esta semana a la lista

Los adictos a las novedades están de enhorabuena: esta semana ¡tres canciones! optan a entrar en la lista de LOS40. Empezaremos hablando de Silk Sonic, el dúo que han formado dos grandes del R&B como son Bruno Mars y Anderson .Paak. Se ve que Mars, que llevaba cuatro años sin sacar disco nuevo (desde 24K magic), sentía el gusanillo de grabar nueva música y ha querido hacerlo a medias con quien fue su telonero en la etapa europea de la gira del citado álbum. Para los que aún no conozcan a Anderson, baste un dato: tiene cuatro premios Grammy. El pasado 5 de marzo estrenaron su primer single conjunto, Leave the door open, que es el que opta a entrar en lista este sábado. Apoyos: #MiVoto40SilkSonic.

También buscan un hueco en el chart The Black Eyes Peas, en esta ocasión con su último guiño a la música latina: junto a Shakira firman Girl like me. El single es toda una declaración de amor a las mujeres latinas, no solo por la participación de la de Barranquilla, sino porque Selena o Anitta aparecen mencionadas en la letra. El ritmo y la coreografía del vídeo han propiciado que Girl like me se convierta en un fenómeno en TikTok (donde el HT #girllikeme se ha usado más de 66 millones de veces). Sabemos que Shak y BEP tienen multitud de fans en nuestro país, y no nos cabe duda de que les vais a apoyar a tope con el HT #MiVoto40.

Cierra el trío de candidatos Pol Granch con No pegamos. Conocimos al cantante y actor de ascendencia hispanofrancesa con Late (2019), y más recientemente le hemos visto en la serie Élite. Ahora nos presenta No pegamos, un tema sorprendente en el que mezcla los dos idiomas con los que ha crecido. Cuando el sábado pasado Tony Aguilar anunció que era candidato con esta canción, Pol lo celebró muy contento subiendo un vídeo de agradecimiento a sus redes sociales. Si quieres que entre en la lista, dale luz verde con el HT #MiVoto40PolGranch.

¡Suerte a todos!