Marisa Jara comparte un nuevo revés en su lucha por convertirse en madre

A veces damos por sentado que ser madre es algo natural que está a nuestro alcance para cuando decidamos que es el momento. Pero no siempre es fácil y bien lo sabe Marisa Jara. El cáncer que le diagnosticaron en 2018 retrasó sus planes de ser madre. Primero era luchar contra la enfermedad y lo consiguió.

Ahora estaba intentando retomar ese deseo de intentar lo de la maternidad, pero un nuevo revés ha truncado sus planes y ha sido ella misma la que lo ha compartido en redes.

“Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi Ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé pero me acaba de detectar un mioma de 15cm que está ocupando prácticamente todo el útero, así que tenemos q parar con las hormonas pq me tienen que operar y quitármelo... me está costando tantoo… Dios mío!!”, explicaba.

Una vez más ha tenido que paralizar sus planes en ese camino hacia la maternidad, aunque mantiene una actitud positiva que es algo importante para procesos como el suyo.

“Pero no pasa nada!!! Porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado...Una operación más ... con esta van 19 yo creo que ya está bien ... Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir! Desde aquí animo a todas las mujeres que estén pasando por lo mismo que yo🌹”, explicaba sobre el camino que lleva recorrido.

Persiguiendo un sueño

No ha estado sola en todo este proceso y de ahí que haya querido dar las gracias a sus doctoras y la clínica donde la están tratando y, sobre todo, a su chico. “Millones de gracias @clinicaseva por tanto amor y cariño gracias @meyeortiz @carmenafan y a ti mi vida @miguel_almansa_gil que eres lo mejor que me ha pasado. Te amo 👶🏻❤️👦🏻♥️👧🏻 #persiguetussueños”, compartía.

Lo que está claro es que no está dispuesta a abandonar su sueño de ser madre y cuenta con el apoyo de los suyos. “Mira hermana ya para delante la que espera lo mucho espera lo poco. Es verdad que te está costando, pero también que lo vas a conseguir así que mucho ánimo como tú te tomas las cosas y calma. Todo el amor del mundo de tu hermano ❤️🌍💋💋💋💋”, escribía Alberto Tomás Jara para animar a su hermana.