Olivia Rodrigo está escribiendo sobre “lo que le da la gana” y es gracias a Cardi B

“La amo, me quiero casar con ella”, confiesa Olivia Rodrigo sobre Cardi B. La joven promesa pop que salió a la luz a nivel internacional gracias a drivers license se ha enfrentado a una íntima charla en Apple Music con Zane Lowe en el que ha demostrado su cariño hacia la rapera. Aunque ya conocíamos su admiración por otras artistas femeninas como Taylor Swift, su mayor modelo a seguir, nos ha pillado por sorpresa esta declaración de amor hacia la cantante de WAP.

“Me siento muy agradecida de ser una adolescente al mismo tiempo que Cardi B está haciendo música. Incluso como compositora, alguna de las cosas que dice son tan honestas e incluso a veces hasta chocantemente honestas. Cuando escucho su canción -refiriéndose a su último hit Up- pienso ‘wow, acaba de decir esto en un álbum grabado’. Así son mis artistas favoritos, los que hablan de temas de los que otros tienen miedo a hablar”, explica sobre la composición de Cardi.

Esta forma de escribir, la que da miedo poner en un papel y mucho más enseñar al mundo, es a la que aspira la joven estadounidense. “Es algo por lo que quiero luchar en mi composición. Estoy haciendo mucha música ahora que escucho y digo ‘ay dios mío, literalmente estoy escribiendo sobre cosas que no cuento ni a mis amigos más cercanos y lo voy a lanzar al mundo para que todo el mundo lo juzgue y comente”, dice ella en el episodio.

Pero esto es mucho más fácil de hacer si otra persona da el primer paso. “Me da la valentía para hablar sobre lo que me da la gana y ser honesta con mis historias”, determina la cantante que está a un mes de lanzar Sour, su álbum debut.

Mensajes de amor

Las dos artistas, Olivia y Cardi B, han intercambiado mensajes muy cariñosos a través de redes sociales. En un preguntas y respuestas en vivo a los artistas de High School Musical: The Musical: The Series, Rodrigo comentó que su canción de rap favorita era Get Up 10 (de Invasion of Policy), a lo que la rapera respondió: “Vaya sweetie pie. ¡No puedo esperar a ver lo que tiene preparado!”.

Fue en una ocasión posterior en la que Cardi B dijo en tono de humor por Twitter que “igual que esta chica había hablado de su carnet de conducir, yo voy a hablar de los problemas de no tenerlo. Me apetecía McDonald’s anoche a las 4:00 de la mañana en vez de hoy, pero no podía, así que me fui a dormir hambrienta”. La cantante de Deja Vu, no dudo en entrar en la app y ofrecerse a llevarla a cualquier lado encantada.

Y es que su crush por ella es 100% real. Admite que “casi llora” al ver lo bien que estaba funcionando su tema Up en las listas estadounidenses.