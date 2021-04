El truco de WhatsApp con el que puedes ocultar el ‘escribiendo...’

Si eres de los que no tardaste en ocultar la información de tu última conexión en WhatsApp y el doble check azul, seguro que querrás probar este nuevo truco. Y, lo mejor de todo, es que tendrás que seguir pasos muy sencillos.

Para mostrar a tus contactos aún menos información, ahora tienes la oportunidad de ocultar el "escribiendo..." que figura debajo de tu nombre en una conversación cuando estás enviándole un mensaje al destinatario. Sigue leyendo para descubrirlo.

Tan solo tienes que activar el modo avión de tu teléfono móvil o desactivar el Wi-Fi/datos. Escribe el mensaje en la conversación y cuando quieras enviarlo, puedes volver a desactivar el modo avión o activar tu conexión a Internet. De este modo, el destinatario lo habrá recibido pero no habrá podido saber cuándo lo has escrito.

Como es evidente, no es el único truco descubierto de esta plataforma. También puedes evitar que te añadan a grupos. Sí, a esos que para ti carecen de sentido o, simplemente, no te apetece formar parte de ellos. Solo tienes que acceder a Configuración>Cuenta>Privacidad. Haz clic en Grupos y selecciona a quiénes permites que te añadan a grupos. Por supuesto, todos aquellos que no estén seleccionados, no pueden hacerlo.

Son infinitos los secretos que esconde esta plataforma y que solo algunos usuarios han descubierto. Pero estamos seguros que con el transcurso del tiempo irán saliendo poco a poco a la luz.

No obstante, recuerda tener siempre cuidado, ya que son muchos los que intentan hacerse con la información de los usuarios de cualquier plataforma. Y WhatsApp no iba a ser menos. ¡Cuidado con los mensajes que recibes!