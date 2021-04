Mario Jefferson vuelve a la música con ‘Agua de coco’, un reguetón perfecto para el verano

Mario Jefferson lleva más de una década encima de los escenarios. El malagueño fue uno de los concursantes de Operación Triunfo 2011, quedando en tercera posición. Desde entonces no ha dejado de trabajar como artista. De hecho, lleva desde 2013 sacando canciones como No lo ves o El que no llora no mama. Además, el pasado 2020 se ha hecho viral por haber imitado a celebridades como Rosalía o Melody.

Ahora, en pleno 2021, el joven se ha animado a sacar nueva canción: Agua de Coco. Una canción con la que ha conseguido su primer número 1 en iTunes. ¡Y no nos extraña! Y es que para la canción, Mario ha apostado por un sonido muy reguetón que puede pegar fuerte este mismo verano.

De hecho, el joven ha contado con dos grandes artistas para producir y componer la canción. Nada más y nada menos que Alba Reig, conocida por ser una de las integrantes de Sweet California, con la que Mario tiene una bonita amistad; y María Pelaé, otra de las artistas que está revolucionando el panorama musical al ritmo de canciones como La niña o Te espero en jarra.

Los mismos nervios que con su primer single

Mario ha compartido con sus seguidores y seguidoras lo importante que ha sido para él lanzar esta canción. Y es que unos días antes de lanzar Agua de coco estaba muy nervioso: “Parecerá una chorrada pero siento los mismos nervios que cuando lancé ‘No Lo Ves’ hace 8 años”

Además, el joven ha querido dar las gracias a sus amigas Alba y María por haberse involucrado en este proyecto: “Gracias por poner esta canción en mis manos”.

Un videoclip muy veraniego

Para Agua de Coco, Mario ha apostado por un videoclip que nos recuerda a la Katy Perry de Teenage Dream. El malagueño se va con un amigo en coche a la playa. Allí, el joven se encuentra a un grupo de amigos con los que pasa el día.

Se lo pasan de maravilla bailando, riendo y tocando la guitarra hasta que llega el anochecer. Una historia que ha estado dirigida por Híbrido Abraxas y que tenemos que reconocer que nos ha dejado con unas ganas locas de verano.