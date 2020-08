Se cuelan en ‘el barco de Rosalía’ y ésta es su reacción

Estamos seguros de que Rosalía disfruta de un buen atardecer en la playa, y de que en su mente no para de tararear melodías y crear compases. Lo que hemos descubierto es que también son algunas de las pasiones de su doble.

Hace unos meses, Mario Jefferson compartió un vídeo en el que aparecía imitando a la catalana, abriéndonos las puertas de su casa para responder a las "preguntas que Vogue le hacía para un especial". Como es obvio, todo formaba parte de una broma que el cantante quería compartir con sus seguidores, pero acabó viralizándose e inundando las redes de carcajadas.

No era la primera vez que veíamos a Mario imitar a artistas, pues ya ha demostrado tener un don especial para convertirse en la doble de Amaia Montero o Leire. Pero parece que la imitación de Rosalía ha conquistado aún más a las redes.

Ahora Jefferson ha vuelto a ponerse en la piel de la intérprete de TKN. Esta vez, lo ha hecho en un barco en alguna playa de Fuengirola. Claro que, a ojos de sus seguidores, era Rosalía en una playa de Miami. Una supuesta periodista de Vogue se cuela en su barco, donde le propone continuar con la entrevista que tanto éxito tuvo. Ella (en este caso, él) acepta y el vídeo da comienzo a unos minutos que no ha tardado en despertar las risas entre los usuarios.

Las 20 de Vogue especial verano: ROSALÍA.



— Mario Jefferson (@MarioJefferson) August 28, 2020

Soy consciente que el factor sorpresa de la voz fue lo que impactó del otro vídeo, pero me pedisteis que hiciese una segunda parte

— Mario Jefferson (@MarioJefferson) August 28, 2020

Mario, perdón... Rosalía se pasea por el barco mientras responde a todas las preguntas de la periodista. Atiende la llamada de su hermana e, incluso, busca un compás con el que componer su próximo hit. ¿Es realmente así la vida de cualquier artista?

Lo que sí sabemos es que Mario Jefferson no defrauda en sus imitaciones, y eso es algo que ha demostrado, no solo en las redes sociales, sino también durante su visita al plató de Tu Cara Me Suena. Pero está claro que nunca dejará de sorprendernos y que es capaz de imitar a Rosalía mejor que la propia Rosalía.