Beyoncé, Zendaya y Justin Bieber montan en cólera tras el tiroteo a Ma'Khia Bryant

Beyoncé, Zendaya, Jada Pinkett Smith, Justin Bieber, Amanda Gorman y una larga lista de celebridades del mundo del cine y la música han condenado abiertamente la muerte de Ma'Khia Bryant a manos de un oficial de policía. Los hechos han causado una auténtica conmoción en unos Estados Unidos ya de por sí muy agitados tras las muertes de Adam Toledo, de 13 años, a manos de un agente, y el reciente juicio a Derek Chauvin por el asesinato en segundo grado de George Floyd, por el que ya ha sido condenado.

El suceso ocurrió en Columbus, Ohio, el pasado 20 de abril, cuando la joven Ma'Khia Bryant, de 16 años, se estaba peleando con otras dos chicas jóvenes. El altercado subió tanto de tono que Bryant las amenazó con un cuchillo.

Un policía que había llegado a la zona para calmar los ánimos le pidió que bajara el arma blanca en reiteradas ocasiones, pero ante la negativa de la joven, el agente le propinó cuatro disparos que acabaron con su vida de forma inmediata.

Las autoridades de Columbus sostienen que la adolescente iba a atacar a las otras dos chicas con el cuchillo y que, por eso, el agente abrió fuego. La policía está investigando el vídeo de la cámara corporal del agente para ver si ocurrió lo mismo que con Adam Toledo, que fue asesinado tras levantar los brazos y entregarse a las autoridades, o con Duante Wright, quien pereció a manos de una agente de policía que confundió su taser con un arma reglamentaria.

Situaciones que han generado un profundo malestar en Estados Unidos y que se han materializado en cientos de protestas a lo largo y ancho del país convocadas por el movimiento Black Lives Matter, algunas de las cuales han derivado en disturbios y detenciones.

La respuesta de las celebrities

Varias celebrities también han salido a la palestra a condenar abiertamente la ola de muertes de personas negras a manos de la policía. Algunas, como Beyoncé, han cogido las imágenes de Ma'Khia Bryant y las han utilizado como instrumento de denuncia. De hecho, la cantante publicó el mismo día, antes de los trágicos hechos, unas brutales declaraciones criticando la violencia y el racismo y alabando que la justicia condenase a Derek Chauvin, el policía que asfixió a George Floyd:

"Después de muchos años de justicia chapucera, hoy es un buen día. Os animo a todos a continuar rezando por la familia de George Floyd y por todas aquellas familias que aún buscan justicia por sus seres queridos que fueron víctimas de demasiados años de desiguladad", escribió Beyoncé en su página web. Poco después se conocía que Ma'Khia Bryant también fue tiroteada, y compartió una foto lamentando su muerte.

Zendaya ha hecho lo propio en su cuenta de Instagram: "Ma’Khia Bryant. No tengo palabras para describir este último suceso", compartió. Algo parecido al mensaje que publicó Jada Pinkett Smith: "Otra pequeña que se nos va. Descansa en paz, preciosa". Hasta Justin Bieber ha condenado el suceso, abiertamente furioso: "Parece irreal pero este es el mundo en el que vivimos. Me entristece que esto se haya convertido en algo normal. Esto está lejos de la normalidad y no forma parte de los protocolos", condenó el cantante.