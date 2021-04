Kiss, más cerca de tener su propio biopic centrado en los primeros años de su carrera

Aún no hay una confirmación oficial por parte de la banda ni de ninguna productora o plataforma, pero la nueva película biográfica centrada en el mundo de la música ya está cogiendo cada vez más forma. Kiss será el próximo grupo del que podremos ver su trayectoria en la pantalla, después del aluvión de películas que han llegado o están en producción. Todos quieren imitar el éxito de Bohemian Rhapsody, y las historias de Elton John, Boy George o David Bowie también están en proceso de adaptación.

Según informa Deadline, la película se centrará en los primeros años de la banda, al barrio neoyorkino de Queens, donde conoceremos a Simmons y Stanley. En ese momento eran unos niños inadaptados que se hicieron amigos y compartían gustos musicales y aficiones antes de formar su propia banda de rock con Ace Frehley y el batería Peter Criss.

Aún no se sabe mucho del desarrollo de la película, pero algunos de los nombres detrás ya están confirmados. El director noruego Joachim Ronning estará al frente del proyecto, y como no podía ser de otra manera, Gene Simmons y Paul Stanley figuran como productores. Al estar involucrados en el proyecto, además de aportar más verosimilitud a la historia, las canciones del mítico grupo de rock podrán sonar en todo momento, lo cual siempre es beneficioso en estos casos.

También conocemos el título del biopic, Shout It Out Loud, el nombre de una de las canciones más exitosas de la banda, presenten en su álbum Destroyer de 1976. Aún no conocemos a ninguno de los actores que se podrán en la piel de los artistas, ni fecha de estreno, pero la intención es que coincida con la gira de despedida de la banda, que ha tenido que ser aplazada por la situación sanitaria.

Sin duda, una banda tan legendaria como Kiss tendrá mil anécdotas que contar, y su estilo de vida siempre ha llamado la atención de sus millones de fans. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, con su particular maquillaje y vestuario, y sobre todo con esos conciertos llenos de fuego y pirotecnia con los que han agotado las entradas de sus directos en todo el mundo.