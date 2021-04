Isabel Jiménez responde a los rumores sobre Sara Carbonero y su posible nuevo romance

Las alarmas saltaron hace unas horas con las nuevas imágenes de Sara Carbonero en la portada de la revista Diez Minutos. ¿Quién es el chico que le acompañaba en su viaje a las Islas Canarias? ¿Qué relación existe entre ambos?

Muchos los han vinculado en términos amorosos, pero la amiga de la periodista, Isabel Jiménez, ha decidido desmentir todos los rumores con claridad. "Este tema ya te puedo asegurar que es falso. Entre otras cosas, porque mi amigo está casado", asegura a la revista ¡Hola!. Pero eso no es todo.

La también periodista asegura que la mujer de José Luis no fue con ellos a La Graciosa, "pero comió el sábado en Las Palmas" con ellos. Vamos, que lo único que une a Sara y a José Luis es una amistad. ¡No hay romance a la vista!

Lo cierto es que Sara vive una auténtica montaña rusa de emociones en esta etapa de su vida. Después de someterse a una operación tras su recaída en el cáncer y de su ruptura con Iker Casillas, se ha embarcado en un nuevo proyecto junto a su amiga que la mantiene muy ilusionada. Se trata de la colección de ropa SlowLove, que forma parte del Grupo Cortefiel.

Ambas han demostrado que lo suyo es pura amistad. No solo están en las buenas, sino también en las malas. Prueba de ello es que Isabel no se haya separado de Carbonero en estos momentos tan complicados que atraviesa. Os presento a mi pareja de baile en tantas cosas de la vida. Al final se trata de eso... de rodearte de personas bonitas, llenas de luz", declaraba la almeriense en las redes sociales.

Aunque Isabel no ha sido la única que le ha regalado unas bonitas palabras a su amiga. "Hace no mucho leí una frase que decía que en la vida hay que elegir bien a tu copiloto porque al fin y al cabo es quien te pone la música. Ella, Isabel Jiménez, es puro rock and roll", confesaba Sara. ¡Qué bonita es la amistad!