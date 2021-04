Sara Carbonero, Mina El Hammani o Sofía Ellar, entre las mujeres que apoyan a Marwán en su nuevo proyecto

Una mujer en la garganta, así se llama el cuarto poemario de Marwán que acaba de lanzar con la emoción de un proyecto en el que ha volcado mucha emoción. Ha sacado su lado más rebelde para hablar de amor y de poesía. Con guiños a la pandemia, el nacionalismo, Madrid o referentes como Joaquín Sabina, sus creaciones nos resultan cercanas.

Una explosión de intensidad en formato poesía, pero no de la elitista, sino de la que resulta accesible a todo el mundo, porque Marwán es poeta de la calle, de los que cuida la lírica, pero sin volverla indescifrable.

“No sé si me ha dejado alguna lección, pero me ha dejado mucho disfrute y un aprendizaje, he depurado más mi lírica. Cada vez siento que voy escribiendo mejor, que voy contando lo que quiero expresar y es un paso más en este camino de intentar escribir cada día mejor”, nos contaba sobre este nuevo libro.

Rodeado de mujeres

Uno de los poemas, Maniobra de escapismo, podemos escucharlo en su voz y la de seis mujeres que han decidido arroparle en este lanzamiento. Mina El Hammani, Elvira Sastre, Cayetana Guillén Cuervo, Sara Carbonero, Cristina Castaño y Sofía Ellar recitan con él.

“Es muy emocionante, para empezar porque todas ellas son muy buenas amigas y que me hayan apoyado en este lanzamiento del libro con este videopoema tan emotivo, que creo que miles de personas lo van a disfrutar en las redes, me gusta mucho, me pone muy feliz y me emociona mucho, la verdad. Es un regalazo que no sé si voy a poder devolver”, nos confesaba visiblemente emocionado con esta entrega.

Las conocía personalmente a todas ellas, de hecho, con algunas ya ha compartido otros proyectos anteriormente y ahora las ha reunido para darle voz al poema que él mismo ha elegido.

“Es un poema que me gustaba mucho, que desde el día que lo compuse y pensando en la persona a la que se lo escribí y todo eso, me emociona especialmente y me apetecía mucho que la gente lo pudiera escuchar así, quizás por su emotividad”, explicaba.

El próximo 25 de abril dará un recital con música, poesía y sorpresas. Nos queda mucho por descubrir de Una mujer en la garganta.