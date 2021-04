¿Quién es Aurora, la artista detrás del ‘Runaway’ challenge en TikTok?

Como un soplo de aire fresco en el mundo del arte aparece Aurora. Esta cantante, compositora y productora noruega lleva desde el 2012 haciendo música, pero tal vez haya llegado a tus oídos con Runaway. Este tema de cuento de hadas que podría perfectamente poner la banda sonora a Outlander se lanzó hace seis años, pero la magia de TikTok la ha revivido con el #runawayaurora challenge en el que los usuarios hacen poses con un filtro místico puesto mientras suena la canción. Un reto que ha enganchado ya a los usuarios creando 759.2 millones de vídeos.

Tras el éxito de esta canción, que forma parte del álbum de 2016 All My Demons Greeting Me As A Friend, Aurora ha decidido sacar diferentes versiones a piano y otra a guitarra. “Es bastante gracioso porque cuanto mayor me hago, más sentido tiene para mí. Me tocó el corazón y ahora me recuerda a cosas que sucedieron después de escribirlo. Fue como un regalo para mí”, explicaba ella sobre la canción a NME en 2019.

“Recuerdo que estaba completamente tranquilo, afuera estaba gris. Ni claro, ni oscuro, ni seco, ni húmedo, ni frío, ni cálido; era uno de esos días fuera de lugar. Como si el tiempo se hubiera detenido”, contaba sobre el día que la escribió, afirmando que la letra salió de la nada.

Sonido y temáticas

Si este es el primer tema que escuchas de ella, te ponemos en contexto sobre lo demás. Aurora empezó cantando sobre su tierra natal, Noruega, y sus experiencias allí, pero a partir de su maduración como persona, sus canciones se inundaron de diálogos sociales como es el amor, la sexualidad, el ecologismo, los derechos humanos en general. Públicamente se considera defensora de la legalización del aborto y apoya a la comunidad LGBT.

Todo ello tiene forma con la gran variedad de instrumentos que maneja, además de su peculiar voz que te somete a un trance. Y esta palabra, aunque suene abstracta, se materializa en sus conciertos ya que le gusta ese lado oscuro de la posesión espiritual. Ella misma ha definido su estilo musical como folk-pop oscuro o pop nativo por sus influencias noruegas.

Este 2021 ha lanzado varios EP’s con canciones nuevas y antiguas que ha dividido en FOR THE METAL PEOPLE, STORIES, MUSIC FOR THE FREE SPIRITS MUSIC FOR THE FELLOW WITCHES OUT THERE y FOR THE HUMANS WHO TAKE LONG WALKS IN THE FOREST.

Billie Eilish era su fan antes que todos nosotros

Fue en una entrevista para Vanity Fair en la que Billie Eilish mencionó a Aurora y cómo le había inspirado para iniciarse en este mundillo. “Cuando tenía 12 años escuché Runaway por primera vez. Algo dentro de mí hizo clic, como, eso es lo que quiero hacer, sin importar si va a alguna parte o no”, contaba la estadounidense. Ese estilo ‘dark’ lo lucen con orgullo ambas.

Aurora, no dudó en devolverle las reconfortantes palabras: “Creo que el mundo necesita más artistas que hagan lo que quieren. Ella usa su voz de una manera tan increíble. También soy un gran admiradora de su hermano Finneas O'Connell y de la forma en que produce la percusión lo-fi. La escucharé más porque debe estar haciendo algo bien. El mundo parece adorarla ahora mismo”. Y más que han seguido amándola.