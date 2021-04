10 propuestas de música para leer: Samantha, Lady Gaga, Madonna, India Martínez o Héroes del Silencio

Este 23 de abril, un año más, celebramos el Día Internacional del Libro. Ese día en el que recordamos que a través de las páginas podemos vivir aventuras, experimentar cambios profundos, disfrutar viajes o aprender disciplinas que dan un giro a nuestras vidas.

Hoy queremos centrarnos en esos libros donde la música es protagonista, bien porque los autores son músicos a los que normalmente estamos acostumbrados a escuchar y no a leer. O bien porque algunos de esos artistas se convierten en protagonistas de la obra de otros.

Poesía, biografía o novela se dan cita en esta selección de libros que ningún amante de la música debería dejar pasar.

#1. Marwan. Una mujer en la garganta

Además de cantautor, Marwán es un poeta que lleva publicados cuatro libros. El último lo escribió durante la pandemia y nos trae esa poesía urbana que algunos puristas critican, pero que los lectores avalan porque la entienden y la sienten. Y al final, de eso se trata.

En esta ocasión, nos habla mucho de amor y pasión, también de desamor. Contesta a los culturetas y habla de covid y la revolución de los jóvenes. Le dedica unas bonitas palabras a Madrid y alguna que otra pulla al nacionalismo. Porque no se calla nada y habla desde el corazón.

#2. India Martínez. Verdades a medias

Hasta ahora la habíamos disfrutado a través de la música. Pero ahora, la cordobesa nos ha dado la oportunidad de disfrutarla también a través de la literatura. Ha publicado su primer libro en el que, a través de poesía y prosa nos relata algunos pasajes de su vida y nos traslada vivencias y sentimientos que son los que, hasta ahora, nos había transmitido con música.

Habla de los buenos momentos y de los malos, de infancia humilde, de amores encontrados y de amores perdidos y lo hace desde el corazón y con el ánimo de dejarnos conocerla un poco mejor. Contenta con la experiencia, a veces cree que tal vez ha contado demasiado. Pero cuando las cosas salen, ¿por qué ponerle puertas?

“Además de contar mis dulces, apasionantes, románticas y exitosas verdades, quiero despojarme y liberarme de las que no son tan bonitas y agradables pero que componen parte de la persona que soy a día de hoy”, avanzaba.

#3. Andrés Suárez. A través de los ojos

La pandemia ha sido muy productiva para muchos creadores. El gallego pasó el confinamiento solo, con su madre lejos, cuidando de los enfermos como buena enfermera que es. De todo lo que ha supuesto para él esta crisis habla en este poemario que, además, contiene algunos de sus pilares imprescindibles: sexo, vino y raíces.

Con el mismo título lanzó una canción para acompañarlo que nos sumerge en ese imaginario del que hace gala, lleno de intensidad y sin prejuicios. Lleno de empatía y sin envidias.

#4. Federico de Haro del Río. Javier Krahe. Ni feo, ni católico, ni sentimental

“Parece que fue ayer, pero ya han pasado más de cinco años desde la repentina muerte de Javier Krahe en Zahara de los Atunes, que nos sorprendió a muchos de vacaciones. Por eso, hay gente que no se acaba de creer que el cantante no siga en su refugio veraniego gaditano, de donde podría volver en cualquier momento. Pero Krahe no va a volver. Por lo menos no en carne mortal. Eso sí, sus canciones siguen sonando y, mientras sus canciones suenen, Krahe seguirá vivo contándonos esas historias que le hemos escuchado tantas veces con esa voz carrasposa y llena de toses que le acompañara siempre tanto en los escenarios como en los bares, que para él venían a ser lo mismo”. Son palabras de Julio Llamazares sobre un músico con una personalidad única.

Federico de Haro ha reconstruido su vida en un libro que está escrito con dos pilares imprescindibles: Pasión y fuentes. La familia y los amigos del cantautor han abierto las puertas de sus casas para contarle todo lo que no se sabe sobre Krahe, un erudito que se convirtió en símbolo de la contracultura.

#5. Samantha. Mi refugio

La última edición de Operación Triunfo estuvo llena de contratiempos a causa de la pandemia, pero sus participantes, decidieron aprovechar la oportunidad al máximo y dar a conocer su propuesta.

Una de las inquilinas de la Academia que demostró tener una personalidad a tener en cuenta fue Samantha. Cargada de naturalidad y con una historia de superación a sus espaldas por su hipoacusia, llamó la atención desde el minuto uno.

Ahora ha decidido publicar su primer libro a modo de diario de lo que fue su paso por el concurso, cómo la ansiedad le ha acompañado en el proceso y cuál ha sido su mayor refugio.

#6. Flavio. Yo con yo mismo

El paso por Operación Triunfo es una experiencia vital tan fuerte que crea unos lazos irrompibles. Lo pudimos comprobar en el funeral de Álex Casademunt. 20 años después del debut del programa, allí estaban sus compañeros para despedirse de él. Si dejamos aquella primera edición y nos centramos en la última nos podemos fijar en Flavio que creó lazos, sobre todo con Samantha.

Ambos viven juntos en Madrid y publican libros casi a la vez. El de Flavio nos muestra ese interior tan lleno de sensibilidad y a veces inaccesible y nos ofrece, también la visión de los que están cerca de él.

#7. Antonio Cardiel. Héroes de leyenda

El hermano del bajista del mítico grupo se ha puesto al frente de este nuevo recorrido por la historia del grupo. Ha contado con la colaboración de todos ellos menos con la de Enrique Bunbury que declinó la invitación a participar.

Cardiel relata de forma amena y rigurosa la historia del grupo: su formación, sus comienzos musicales, su escalada hacia el éxito, su época en la cima y su posterior disolución. Además, Cardiel abunda en revelaciones sobre el proceso creativo de Héroes del Silencio y la génesis de sus temas más importantes, sobre las giras que hicieron por Europa y América, e incluye fotografías que nunca antes habían visto la luz además de muchas anécdotas desconocidas.

#8. Lana del Rey. Violet hace el puente sobre la hierba

A medio camino entre ficción y realidad y a través de poemas y haikus, Lana del Rey debuta en la literatura con una obra profundamente personal que reúne más de 30 poemas, fotografías originales de la autora y textos manuscritos, que revelan los sentimientos más profundos de la cantante estadounidense. El resultado es un maravilloso paisaje poético que refleja el auténtico espíritu de su creadora como nunca antes lo había mostrado.

En los poemas de Lana hay un poco de todo: anécdotas con médiums, viajes en coche con mar al fondo, clases de piloto, reuniones de alcohólicos anónimos, su familia, su profesión, sus amantes... Lana del Rey deja de ser la fría diva distante que en algún momento han transmitido los medios para convertirse en alguien cercano.

#9. Gerard Quintana. El hombre que vivió dos veces

El cantante de Sopa de Cabra ha publicado una novela llena de magia y amor incondicional. Una novela vital que nos habla de las segundas oportunidades, del amor incondicional y de los sueños que nos sacuden.

Ibiza, 1999. María y sus hijos, Ángel y Alba, de cinco y siete años, llegan a la playa una apacible tarde de septiembre después de saber que el vuelo del padre, Salvador, ha sido cancelado y que llegará con el último avión de la noche. Lo que pasará en aquella pequeña cala cambiará todo para siempre.

Esta es la increíble historia de Salvador Martí, el hijo que tendrá que luchar contra el destino cuando recibe una herencia envenenada de su padre; el chico que, avergonzado del mundo, encontrará pronto refugio en las páginas de los libros; el poeta que buscará su reflejo en las palabras de las mujeres y los hombres que, antes que él, supieron escribir con belleza y verdad su despedida.

#10. Laura Flores. Lady Gaga. Born her way

Extravagante, humana y vital, así es esta artista neoyorquina que revolucionó el mundo de la música con su estilo singular. Su personalidad única va de la mano de un talento polifacético que la ha convertido en una de las cantantes pop más galardonadas e influyentes del mundo. Y una figura inspiradora para legiones de fans. Así es, sin duda, Lady Gaga: un talento único y una mujer excepcional, que no ha tenido miedo a desafiar las convenciones para vivir intensamente y realizar sus sueños. Una de las cantantes más galardonada e influyente de las últimas décadas.

Igual de inconfundibles son las ilustraciones digitales de Laura Floris, unos trazos personales y unos colores intensos que no dejan indiferente al espectador con esta biografía ilustrada hecha por una auténtica fan de Lady Gaga para todos los seguidores de la mítica neoyorkina.

Libros para escuchar.