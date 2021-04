Isa Pantoja comparte un vídeo estudiando y todos se fijan en sus apuntes por una razón

Isa Pantoja tiene el honor de ser el primer miembro de su familia en llegar a la universidad. La hija de Isabel Pantoja decidió apuntarse a la Universidad de Cádiz para cursar derecho. La joven de 24 años ha tenido el apoyo de su pareja, Asraf Beno, en todo momento.

De hecho, en una entrevista para Lecturas, Isa aseguró que una de las razones por las que se metía a cursar esta carrera era “para defender su honor y el de su madre”. Además, durante su estancia en el reality de La Casa Fuerte, una de las condiciones que pidió fue poder estudiar y acudir a clase a través del ordenador.

Ahora, Isa P, como cualquier otra estudiante universitaria se encuentra enfrentándose al segundo cuatrimestre. ¿Y qué es lo que toca? Pues nada más y nada menos que estudiar. Como muchas otras personas, Isa recurre al móvil en su descansos para ver sus redes sociales. Además, no ha podido evitar grabar un TikTok con sus apuntes.

Una técnica de subrayar que ha llamado la atención

En las imágenes que ha compartido Isa, vemos que la joven está estudiando una de sus asignaturas. Además, ha enseñado como subraya sus apuntes, usando tres colores. Eso sí, la técnica que utiliza para resaltar lo más importante ha llamado la atención de miles de usuarios de Twitter. ¿La razón? Usa bolígrafos para colorear los párrafos, en lugar de subrayadores.

virgen de dios chabela como vas a subrayarme los apuntes así https://t.co/5h9jSxDzcc — izo (@izanotg) April 22, 2021

“Virgen de dios chabela como vas a subrayarme los apuntes así”, ha escrito el usuario @izanotg en su cuenta de Twitter junto al vídeo. ¿El resultado? Que en menos de 24 horas, el tuit se haya convertido en viral, sumando más de 22 mil me gusta y casi tres mil retuits.

Tras el éxito del tuit, el joven ha querido resaltar que no tiene nada contra la celeb: “Chabelita si ves esto no me odies yo quería que ganases Supervivientes”.

Sea como sea, le deseamos toda la suerte del mundo a Isa Pantoja en sus exámenes finales.