Luis Fonsi ya está ‘de veraneo’ tras el estreno de Pues

Luis Fonsi! Budabang, bang, bang, bang

Alongside SP

Reaching out to the sexy body girl dem

All of them for we

Budabang, that's my plan, me a the girls dem man

Tú y yo tenemos ganas

Me gusta tu acento de Colombiana

Cuando dices vos ya sabés lo que quieres

Dime otra vez, ay

Vamos a hacerlo pues, ay

Vamos a hacerlo pues, ay

Vamos a hacerlo pues, ay

Una y otra vez, una y otra vez

Vamos a hacerlo pues

Whine up your waist and spin for me baby

Sintin wha you got a that a drive me crazy

When you do it, me a see it inna slow-mo

Listen me girl, you know you driving me loco, skin cocoa

Butter brown girl, you me prefer

Gyal a you run the world, my brain a go slow

When you dip, that's my word, time fi we dweet now

I hope you heard girl

Dale tú, solo quiero un beso

Solo tú, sabes darme de eso

Dale sí, ya no me hagas eso

Tú a mí me tienes loco yo te lo confieso

Dale tú, solo quiero un beso

Solo tú, sabes darme de eso

Dale sí, ya no me hagas eso

Una y otra vez

Vamos a hacerlo pues, ay (gimme, gimme, gimme some)

Vamos a hacerlo pues, ay (gimme, gimme, gimme some)

Vamos a hacerlo pues, ay (gimme, gimme, gimme some)

Una y otra vez, una y otra vez

Vamos a hacerlo pues

Ay de mí, que me vuelvo loco

Ven baby, si quieres yo te llevo al salón

Todos dirán que no existe

Nadie que se mueva así (báilalo)

Báilame, como suena la clave

Préndete, que el fuego no se apague

Suéltate, pa que esto no se acabe

Que las latinas son las que más saben

Báilame, como suena la clave

Préndete, que el fuego no se apague

Suéltate, pa que esto no se acabe

Una y otra vez

Vamos a hacerlo pues, ay (gimme, gimme, gimme some)

Vamos a hacerlo pues, ay (gimme, gimme, gimme some)

Vamos a hacerlo pues, ay (gimme, gimme, gimme some)

Una y otra vez, una y otra vez

Vamos a hacerlo pues