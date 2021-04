La primera canción de Little Mix sin Jesy Nelson trae una invitada especial

Confetti supuso uno de los últimos hits de Little Mix como cuarteto antes de que Jesy Nelson anunciara su marcha de la banda por cuestiones de salud y parece que será el primero de los hits de Little Mix como trío. Aunque en realidad las británicas no estarán solas sino que contarán con una invitada especial: Saweetie.

El single perteneciente al álbum del 2020 del mismo nombre llegará a finales de este mes como confirmó la propia girlband a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales: "Las noticias que todos estaban esperando... nuestro nuevo single Confetti con Saweetie sale el 30/04".

Dese la marcha de Jesy Nelson en diciembre, la formación británica ha continuado promocionando su más reciente trabajo discográfico en el que estaba acreditada la cuarta componente del grupo. Pero ahora con la rapera por primera vez Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards arrancan una nueva etapa como trío.

Pero antes de cerrar una era y abrir una nueva página de su carrera musical, Little Mix será una de las grandes estrellas de los Premios Brit 2021 en los que han sido nominados a mejor grupo. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el O2 Arena de Londres y como ya os contamos será ante 4.000 espectadores que podrán vivirlo sin mascarilla ni distancia social en un experimento epidemiológico del gobierno británico.

The news you've all been waiting for... our brand new single Confetti featuring @Saweetie is out 30/04 🖤✨ pic.twitter.com/Ndw0l8YQNh — Little Mix (@LittleMix) April 21, 2021

Si aún no conoces a Saweetie, Confetti puede ser tu oportunidad. Para quien aún no conozca a Diamonté Harper -su nombre real-, es una artista californiana de 26 años con madre filipino-china y padre afroamericano en activo desde 2016. No empezó su carrera en la música hasta graduarse en Comunicación y negocios por la Universidad del Sur de California, aunque llevaba escribiendo música desde los 14 años.

Sus covers, que suman a día de hoy más de millones de reproducciones, encandilaron a su público, Pero hubo una que marcó el punto de inflexión, su versión del tema de Khia, My Neck, My Back (Lick it). Su éxito sumado al cariño que debió cogerle la artista a esta cover, acabó en un sample que utilizó para componer su primer canción, ICY GRL. El resto ya es historia de la música...