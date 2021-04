Carme Chaparro se sincera con una reflexión sobre el insomnio: “Así me presento hoy ante vosotros”

Hay etapas de nuestra vida en la que estamos nerviosos y no conseguimos encontrar la razón que lo causa. O quizás sí. O quizás esa razón proviene de una situación a la que creemos que no le damos mucha importancia pero nuestro subconsciente sí lo hace.

Pero ocurre más de lo que imaginamos, y por ello es fundamental que figuras con una importante voz en la sociedad hablen de ello alto y claro. Este es el caso de Carme Chaparro, la presentadora de Informativos que ha querido compartir su noche más oscura con todos sus seguidores.

"De esas noches en las que no pegas ojo. Los monstruos parecen más grandes en la oscuridad. Así me presento hoy ante vosotros, recién salida de la ducha, con el pelo mojado recogido en una coleta y la piel limpia, solo con vitamina C y contorno de ojos. Con la marca de las gafas sobre la nariz. Agotada, pero de alguna manera feliz de que se haya hecho de día y se hayan ido los monstruos. ¿Os pasa mucho a vosotros?", dice la periodista en la descripción de la selfie.

En cuestión de segundos, comenzó a recibir los comentarios de apoyo de los usuarios de esta plataforma, quienes han confesado que se sienten identificados con sus palabras. "A todos. Pues guapísima", añade Toñi Moreno.

Otros incluso han aprovechado la ocasión para darle algún que otro consejo a Chaparro. "Realiza yoga antes de acostarte o meditación. Verás que duermes profundamente", dice un seguidor. ¿Funcionará?

Sea como sea, lo que está claro es que Carme es una de esas figuras que no tienen ningún problema en sincerarse con todos los que le siguen. Así lo ha demostrado en diversas ocasiones. De hecho, en una de sus publicaciones más recientes, mostraba su realidad a la hora de hacer deporte: no es tan sencillo como parece, pero hay que intentarlo.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con la reflexión de nuestra protagonista?