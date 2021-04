Ava Max, de cabeza (y corazón) al Nº1 de LOS40

Ava Max es desde este sáabdo 24 de abril número uno de la lista de LOS40 con My heart & my heart, tema incluido en la reedición digital de su único álbum hasta la fecha, Heaven & hell. Amanda logra el liderato después de solo 10 semanas en lista y tras una espectacular subida de 11 posiciones.

My head & my heart está construido a partir del single Around the world (La la la la la), del grupo alemán ATC, un exitazo en las pistas de baile en 1999. El vídeo de Ava Max, inspirado en la cultura dance, suma a los dos meses de su estreno alrededor de 25 millones de visualizaciones.

Con un solo álbum en el mercado, Ava Max puede presumir de haber tenido hasta ahora una brillantísima presencia en el chart. Con My head & my heart consigue su quinto número uno en LOS40: se situó en lo alto por primera vez en febrero de 2019 con Sweet but psycho (estaría en cabeza tres semanas no consecutivas); repitió en noviembre de ese año con So am I, y en 2020 con Tabú (también tres semanas no consecutivas), su memorable colaboración con Pablo Alborán. El pasado septiembre regresó a la primera posición con Kings & queens (dos semanas no consecutivas). Impresionante: todas las canciones con las que ha entrado en lista han llegado al primer puesto. ¡Enhorabuena!