Duki nos responde: ¿se avecina colaboración con Nicki Nicole?

Los seguidores de Duki están de enhorabuena. Su artista favorito acaba de estrenar su álbum Desde El Fin Del Mundo, con el que se ha asegurado un puesto muy importante en las playlists de los millones de personas que le siguen.

En este disco escuchamos diversas colaboraciones con algunos de los referentes de la escena del trap. Referentes que se han convertido en muy amigos del argentino. Pero una que también forma parte de su círculo de amistades y que no ha formado parte de este proyecto es Nicki Nicole, la joven promesa de lo urbano a nivel internacional.

En una entrevista de Duki con LOS40 Urban, no hemos podido evitar preguntarle acerca de un nuevo proyecto con la argentina. Y es que, aunque ya los escuchamos juntos en Shorty, tema incluido en el disco de Nicki, aún tenemos más sed de disfrutar de sus voces juntas.

Pues bien, nuestro protagonista se ha sincerado con nosotros: "Con la pequeña no tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el estudio. Casi no tuvimos la oportunidad de encontrarnos y hablar", comienza explicando. Entre risas, añade que "ella está en modo noviazgo con el Truenito. En modo relationship". "La verdad que antes de eso prefiero sentarme con ella, preguntarle cómo está, cómo le está yendo, saber que está bien, y después le diría de hacer un tema", explica. Aunque eso no es todo.

Duki ha asegurado que es algo que no quiere forzar, ya que a Nicki le tiene "un cariño especial". Para él, es mejor esperar y hacerlo posible con el tiempo que merece.

Luis M. Ortiz

Pero diez minutos de entrevista con Duki dan para mucho, y su posible colaboración con Nicki Nicole en un futuro no es el único tema que ha protagonizado nuestra conversación. El proceso de creación de su disco, los nuevos proyectos que se vienen y su cariño hacia las batallas de gallos también han sonado en este encuentro virtual con el trapero.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Duki y a Nicki Nicole en un nuevo tema?