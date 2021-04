Miguel Bernardeau se ha convertido en uno de los actores españoles más famosos del momento. Su papel de Guzmán en la serie Élite le hicieron mundialmente conocido hace tres años, cuando se estrenó la ficción en Netflix. Desde entonces, el rostro del joven no ha dejado de verse en sitios. ¡Y no nos extraña!

Ahora, el actor ha acudido a ¿Sigues ahí?, el podcast de Samantha Hudson y Jordi Cruz, para hablar sobre El poder de las historias. Eso sí, también han hablado de la fama y todo lo que ello conlleva. Y es que el fenómeno que supuso Élite a nivel mundial ha cambiado la vida del joven.

Cuando Jordi le ha preguntado a Miguel y a Susana Abaitua, quien también estaba como invitada en el programa, cómo llevan ser reconocidos por la calle, el joven ha contestado lo siguiente:

“En España yo puedo caminar por la calle sin problema. Quizá Rafa Nadal no puede, pero ahora sí puedo”.

Jordi ha querido saber cómo ha ido gestionando la fama. “Es una pregunta que yo nunca sé cómo contestar. Siempre me arrepiento de cómo la he contestado porque digo ‘mierda, he sido falsísimo’”, ha empezado diciendo.

Miguel ha continuado explicando que es algo que tienes que gestionar porque de repente la gente te mira cuando sales a la calle. “Te creas un poco de ansiedad a ti mismo, en ese sentido”, ha contado Bernardeau.

Samantha Hudson ha querido saber si la fama que ha experimentado Miguel tiene más cosas positivas o negativas. “Yo siempre lo he querido ver como que tiene más cosas positivas porque ya estoy aquí. Siempre veo el lado positivo. Podemos hacer cosas y conocer a gente que no podríamos de otra manera”.

Miguel Bernardeau confiesa qué famoso le ha hecho más ilusión conocer

Bernardeau es un apasionado de los deportes. Pero su favorito, sin duda, es el surf. De hecho, tiene una película pendiente de estrenar con Netflix donde da vida a un surfista. De este modo, Miguel ha confesado qué estrellas ha podido conocer gracias a su fama:

“Dentro de nuestro mundo no tengo gente super arriba. Pero dentro del surf y de la lucha les hablo a todos. Poder hablar con tu ídolo es genial. Le he hablado a Kelly Slater para hacer surf. Eso es el lado bueno. Y que se acerque gente a decirte que le gusta tu trabajo es bueno, pocos trabajos tienen eso”.