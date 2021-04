Rocío Camacho asegura que las prendas de su nueva colección de ropa le sentarían estupendas a Aitana

Rocío Camacho tiene 26 años, ha conseguido vivir de la profesión de influencer y lanzar su propia línea de ropa. Y aunque en las últimas semanas se ha hablado más de ella por su relación con el actor Álex González, lo cierto es que ha demostrado con creces que no necesita ser ‘novia de’ para demostrar lo que vale.

Y si alguien lo duda, que se lea su primer libro. Acaba de lanzar Co(n)razón, una prueba más de la madurez de una chica que ha aprendido a conocerse a sí misma y enfrentarse a la vida con una actitud positiva.

En el libro también habla de la ansiedad, una enfermedad que sufre desde que lanzó su marca de ropa. El estrés, los miedos y todo lo que supone afrontar un reto de ese calibre, le hicieron caer. Pero pronto buscó ayuda y ahora convive con la enfermedad y disfruta de su sueño.

Un proyecto de cero

Seima así se llama su marca que asegura que le ha aportado muchísimo conocimiento y el saber que, con trabajo, se consiguen las cosas. “Cuando lancé Seima no había estudiado nada de marketing, nada de ventas, lo lancé sola porque sabía que quería tener mi marca de ropa y convertirlo en un futuro a largo plazo. Para mí era un mundo totalmente desconocido. Tengo clarísimo que cuando le pones empeño, ganas y constancia a algo, todo se puede conseguir”, explica sobre su proyecto.

Lo de ser influencer le vino dado. Lo de la moda es una pasión a la que ha elegido dedicarse. Ha sido un proceso complicado, sobre todo, el “encontrar un equipo que esté en sintonía conmigo. Al final el proyecto es mío y encontrar a un equipo que tenga las mismas ganas que tú de trabajar un lunes o un domingo porque hay que sacar esto adelante, sí o sí, es difícil. Entiendo que es complicado”.

Estos tiempos de pandemia son especialmente complicados. “Ahora, si tuviera que quedarme con algo hablando de dificultades, en pleno covid, sería con todo”, reconoce.

Nueva colección

Pero pese a los obstáculos ha logrado sacar esta semana su nueva colección. “Se llama Oasis y tiene que ver con los colores de los oasis. La diseñadora con la que lo he hecho, con Ana, las dos, le hemos puesto no sabes cuánto de ilusión como de corazón a esta colección porque empezamos justo con el tema covid y para mí era un reto super enorme poder sacarlo adelante. Aparte de que hemos hecho veinte mil cambios para que pudiera salir, los diseños me parecen increíbles y son super alegres. Transmiten una personalidad y una alegría que espero que la gente lo sepa recibir así”, explica sobre su nuevo lanzamiento.

Si tuviera que quedarse con una de sus nuevos diseños, lo tiene claro, “me quedo con el top Frida en un tono azul, muy guay y muy especial”.

Que gente famosa empiece a lucir sus diseños sería un espaldarazo para su marca. “A mi amiga Sofía Ellar le he enviado varias prendas y me haría ilusión que parte de esta colección la llevase ella”, admite. Aunque si le preguntas qué artista le gustaría que luciera sus diseños apunta a “Aitana porque creo que estas prendas y lo mona que es ella, le sentarían estupendas”.

De momento está centrada en seguir haciendo crecer su proyecto y sus deseos van por ese camino. “Seguir avanzando como lo estamos haciendo. Ya nos ponemos con la siguiente colección para llegar a junio y hacer crecer la marca pasito a pasito que está siendo un reto enorme, pero tengo muchas ganas de seguir con esto y sé que lo voy a conseguir. Como les digo a mis padres, a cabezona no me gana nadie y aunque me cueste muchos años, voy a intentar seguir creciendo tanto personalmente como profesionalmente, que poco a poco la vamos llevando a donde quiero que esté”, explica.