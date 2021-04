Elísabet Benavent incluye en su nueva novela a Beyoncé, Guitarrica de la fuente, Rosalía o C. Tangana

Elísabet Benavent acaba de lanzar su nueva novela, El arte de engañar al karma, una nueva historia de amor en la que se unen dos grandes pasiones de la autora: la literatura romántica y el arte plástico.

Catalina es una actriz frustrada que por juegos de la vida acaba convertida en una artista emergente, pero no es real. En el camino se cruza con un artista consagrado, malhumorado y asocial. Y sí, lo que estás pensando, acaba surgiendo el amor, aunque no sin falta de obstáculos.

Vuelve a apostar por una treinteañera empoderada, realista y un amor que rompe con los tópicos y clichés de la pareja que te completa y que necesitas. Y todo ello con banda sonora propia. Canciones que elige la autora sin un criterio muy definido.

Banda sonora personal

“No tengo criterio musical (risas) soy una persona sin prejuicios musicales. En mi casa lo mismo suena copla que suena rap. Suena una canción después de otra, creo que en la variedad está el gusto. He seguido la norma que suelo seguir a la hora de hacer la banda sonora del libro, que sean canciones que me hayan acompañado en el proceso de escritura, que me hagan sentir algo, que me catapulten a una sensación y un poco de todo, variadito”, nos explicaba sobre su selección.

Hay un pequeño guiño a Beyoncé y cuestiona si lleva pelucas o no. “Yo lo dudo, yo no lo sé. Mis amigas dicen que sí lleva, pero yo no estoy muy segura, pero, de todas maneras, Beyoncé es la Diosa y la adoraré con peluca o sin peluca para siempre”, contesta, entre risas, cuando le pregunto si ella es de las que duda todavía sobre las pelucas de la cantante.

En su playlist encontramos una gran variedad que incluye una canción que ya hemos escuchado en otra de sus novelas. “Había una que no quería que apareciera porque ya había salido en la anterior novela y se me coló en el subconsciente y es Ojos noche de Elsa y Elmar. Por más que lo evite, ella quiere salir”, confiesa.

Una canción que para ella “tiene un punto como muy de nostalgia. La escuchas, y escuchas la ilusión de una relación que empieza y el crack del cristal que se rompe porque no llega a nada. Con muy pocas palabras dice muchísimo”.

También aparecen Rosalía y C. Tangana, dos nombres que parecen inevitables para contextualizar una historia en estos tiempos. “Tampoco soy una gran fan de ninguno de los dos. Me gusta, pero ni siquiera he escuchado el disco entero de C. Tangana. De vez en cuando escucho una canción varias veces, me parece interesante y la incluyo porque son parte de nuestro contexto”, asegura.

En su historia suena, además, Guitarrica de la fuente, un nuevo artista que “canta con una honestidad brutal, me encanta”. Y John Legend. Utiliza su tema Wild para describir un beso. “Hay canciones que pueden cerrar toda una historia de amor. Y hay canciones que te pueden acompañar de por vida en cualquier momento. Yo tengo una canción vital que, en realidad, me parece que no habla de amor, Il Mondo de Jimmy Fontana, que también aparece en este libro, que me parece una canción vital, que puede encerrar una vida, un montón de recuerdos”, explica sobre lo mucho que puede decir una canción.

Opinión sobre Bosé

En un momento de la novela asegura que le dan náuseas, entre otras cosas, la gente que dice que las vacunas forman parte de una conspiración. Y claro, es inevitable preguntarle por Miguel Bosé, su postura negacionista y su entrevista con Jordi Évole.

“No vi la entrevista de Jordi Évole pero lo que he visto en redes sociales y me parece que ahora mismo, la situación en la que estamos, uno tiene que ser muy responsable con las cosas que dice, que estamos hablando de la salud de todos, no de uno como individuo, sino de todos como sociedad y creo que hay que andarse con mucho ojito”, manifiesta.

La música es un imprescindible en su vida y en su literatura. En la presentación de su libro estuvo Rayden interpretando un par de temas. “Las redes nos presentaron y nos unen bastantes risas. Me parece que él es un poeta, además de cantante, me parece que es un poeta y un escritor. Nos unen también las letras”, explica sobre la relación que les une.

Música y amor hacen muy buen tándem en su última historia.