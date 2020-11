Elísabet Benavent (Beta Coqueta) tiene un mensaje para esas mujeres que se sienten al límite de sus fuerzas

Si eres mujer y las 24 horas que tiene el día te parecen insuficientes para abarcar todo lo que tienes pendiente. Si las ocho horas de trabajo, los niños, la casa, los amigos y la mínima dedicación a ti misma te tienen agotada… tranquila, no eres la única. Es el día a día de muchas.

“Sé buena. Compórtate como una señorita. Mantén un perfil bajo, no quieras destacar. Trabaja duro, durísimo. Pero duerme ocho horas, que después no estás guapa por las mañanas. Eso es importante: tienes que estar guapa. Y cuidarte, no vayas a atreverte a quererte como eres, que eso es apología de todo lo malo. Haz deporte. Lee. Sé madre o no lo seas, pero siempre justifica tu respuesta. ¿No te quedan horas al día, estás cansada, agobiada, se te cae el pelo? Bueno, algo estás haciendo mal”, comienza la última reflexión de Elísabet Benavent.

La exigencia a las mujeres

La autora de la saga de Valeria es consciente de esta realidad que viven muchas mujeres. Y para todas ellas tiene un mensaje. Porque estamos acostumbradas a que nos digan cómo ser la mujer perfecta.

“Ten tu propia opinión, pero no la compartas mucho, no vaya a ser. Sé simpática. Pero no te pases, no vayan a creer que es una invitación y tú tengas la culpa de la invasión. Cuida de todo el mundo. Ponte a la cola: pensar en ti es un acto de egoísmo. Pero sigue sonriendo, por favor, que no pare la rueda. No vayamos a darnos cuenta, en una de esas, que no hemos nacido para cumplir expectativas, si no para ser felices”, continúa enumerando las exigencias que nos imponen y nos auto imponemos.

¡Basta ya!

Pero ella grita un basta y lanza un mensaje a todas esas mujeres que están al límite: “Querida, si estás leyendo esto, déjame decirte algo: lo estás haciendo bien. Se vale no poder. Sonríe cuando quieras. Sé quién quieras ser. Eres perfecta en tu imperfección. Y a lo demás... que le den fuego. ❤️”.

¡Cuántas se habrán sentido reflejadas!