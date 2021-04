Elísabet Benavent opina sobre el trabajo de María Valverde en la adaptación de ‘Fuimos canciones’ para Netflix

Más de tres millones de ejemplares vendidos de sus novelas avalan la trayectoria de Elísabet Benavent que se ha convertido en una de las voces de la generación millennial imprescindible si hablamos de literatura romántica. Pero sus historias van más allá del amor, hablan de mujeres de nuestro tiempo, empoderadas y con valores que buscan vivir sin prejuicios y amor a una misma.

Y su influencia se ha extendido hasta el punto de convertirse en una de las fuentes de inspiración de Netflix. Ha estado trabajando en su primera película, Fuimos canciones, con Álex González y María Valverde. Una aventura cinematográfica que “va estupendamente. Estamos esperando confirmación del estreno y con muchísimas ganas. He podido ver cosillas y la verdad es que pinta muy bien”, nos contaba durante una entrevista.

Para muchos María Valverde siempre será la protagonista de Federico Moccia y su saga de A tres metros sobre el cielo, pero a Benavent, le lleva a “La flaqueza del bolchevique que fue la primera película que vi de ella. Ha sido brutal porque nunca pensé que Macarena fuera a ser tan Macarena. Ha hecho una Macarena muy especial, le ha dado sus propios matices que han linkado con la Macarena que tenía yo en la cabeza y lo ha hecho muy bien, estoy muy feliz”, asegura sobre el trabajo que ha hecho la actriz con su personaje.

La película ha llegado tras su experiencia con la adaptación de su primera saga, la de Valeria, convertida en serie. Un recorrido que le ha aportado a esta segunda experiencia “más tranquilidad porque cuando ya tienes experiencia lo vives todo de manera más tranquila. En la peli no he formado parte del equipo técnico, pero desde la productora se me dio, desde el principio, la posibilidad de participar en muchísimas de las decisiones y la experiencia es un grado y se puede hablar con más conocimiento de causa de las cosas. Soy nueva en el sector audiovisual y muchas veces no sabes y la experiencia me hace hablar más segura”.

Cambios en Valeria

También está pendiente del estreno de la segunda temporada de Valeria. “Para mí es brutal, estoy contentísima con Marina Pérez que es la jefa de guion. Estoy super feliz con el resultado, que ya lo he visto”, adelanta sobre el resultado que no tardaremos en ver.

En esta segunda temporada se ha implicado más. “He sido productora ejecutiva, que tengo que ir aprendiendo qué es ser productora ejecutiva, pero me está enseñando gente majísima. Estoy super feliz. Hay una vuelta al origen, hay una voluntad de vuelta al libro que creo que es bastante evidente”, señala sobre lo que está por llegar.

Un nuevo camino que explorar

Ahora, entre guion y guion, sigue escribiendo sus historias, la última, El arte de engañar al karma, que veremos si también acabamos viendo en Netflix. Sin duda, esta experiencia audiovisual está influyendo un poco en su forma de escribir.

“Sí que es verdad que algunas cosas te las planteas para ver cómo las haces para que sean más visuales. La experiencia de leer más guiones te da o tras herramientas y me está generando mucha curiosidad por este mundo y me gustaría, cuando tenga un hueco, aprender a escribir un guion”, explica sobre esta nueva faceta que le está conquistando.

La proliferación de plataformas está abriendo nuevos caminos a los autores. “Buscan contenido desde la literatura y me parece genial porque hay un viaje a la inversa, no solo acercas al espectador a la pantalla sino también acercas al espectador al libro y eso nos trae muchos lectores”, asegura.