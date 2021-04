Rocío Camacho nos cuenta lo que siente cuando se refieren a ella como ‘la novia de Álex González’

Rocío Camacho tiene 26 años y ha conseguido acumular más de 660.000 seguidores en Instagram, lo que le permite vivir como influencer, profesión que no ha elegido, sino que le ha venido y que disfruta. Su pasión tiene más que ver con la moda y de ahí que haya lanzado Seima, su propia marca de ropa.

Tiene la cabeza muy bien amueblada y ha aprendido a conocerse a sí misma como hemos podido comprobar leyendo Co(n)razón, su primer libro. En él confiesa que sufre ansiedad y que lo mejor para disfrutar de la vida es enfrentarse a ella con un espíritu positivo.

Pero, pese a todo su curriculum, últimamente, muchos se refieren a ella como ‘la novia de Álex González’. Ha comenzado una relación con el actor, pero prefiere no hablar del tema y mantener su vida privada en la intimidad.

“Yo tengo super claro que a mí me gusta dividir las dos cosas y aunque sí es verdad que a veces expongo un mínimo recuadrito de mi vida privada, me gusta mucho dividir porque me hace sentir como más libre el saber que, a pesar de estar expuesta en redes sociales, puedo guardar mi intimidad para mí”, aclara.

Ser ‘la novia de’

En cuanto a si le da rabia que se refieran a ella como ‘la novia de’, lo tiene claro: “Sí porque yo soy Rocío Camacho. Tengo mi trabajo y me considero una persona que trabaja cada día para conseguir sus cosas”.

Nadie puede poner en duda su valía, pero ya se sabe lo que pasa cuando tu pareja te gana en popularidad. “Soy consciente de que esos temas dan que hablar y es tirar por el camino fácil. Yo como tengo muy claro a lo que me dedico, lo que quiero y mis objetivos, me incomoda, pero ya está. Es parte de estar expuesto, lo acepto y no pasa nada”, explica sobre estar en boca de todos por su noviazgo.

Hasta ahora, ser influencer le ha costado alguna que otra relación, pero reconoce que le compensa. “Como digo en el libro, hay que relacionarse con personas que te impulsan a ser mejor y te dan la mano cuando hablas de lo que para ti significa la felicidad. Las personas que te sueltan la mano en el momento más importante de tu vida no merecen ningún puesto en tu vida. Lo veo así de sencillo”, admite.

Quererse a uno mismo para querer a otro

En el libro también asegura que para amar a alguien primero tienes que aprender a quererte a ti mismo. “Pedir ayuda al psicólogo es muy importante cuando intentamos estar bien con nosotros mismos y no lo conseguimos. Igual que vamos al médico cuando nos duele una pierna, es necesario ir al psicólogo cuando te duele la cabeza y cuando sientes que hay algo que no está en ti como debería. Que se den su tiempo y que no empiecen ninguna relación sin quererse a sí mismos porque creo que es clave fundamental para estar completos en cualquier aspecto de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional”, asegura.