Dakota Tarraga denuncia el trato de favor a Rocío Flores en Ana Rosa: ”Me toca la moral”

Dakota Tárraga lleva años en la televisión. La conocimos en Hermano Mayor junto a Pedro García Aguado, quien intentó ayudarla a llevarse mejor con sus padres. Años después, Dakota fue una de las concursantes de Supervivientes 2019, protagonizando algunos de los momentos más sonados de su edición.

Ahora, dos años después, Dakota ha vuelto a Telecinco para conceder una entrevista a Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe. Y sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente. Teniendo en cuenta su pasado, Dakota ha querido posicionarse en el tema de Rocío Flores y Rocío Carrasco.

“Lo primero es que para una reconciliación hay que pedir perdón y yo lo he vivido”, ha dicho la joven quien ha afirmado que no ha sido “ni tan mala ni tan retorcida como Rocío Flores”. De hecho, Dakota ha asegurado que la hija de Rociíto ha tenido un trato de favor en la televisión: “Me toca la moral, a mí se me ha tratado como una puta basura. No puede ser respeto para unos y para otros no”.

Una práctica que ya denunció hace días

Antes de ir a Sábado Deluxe, Dakota denunció a través de sus redes sociales la mofa y las críticas que había recibido desde El Programa de Ana Rosa durante todos estos años. De este modo, la joven no entendía por qué esa misma crítica que tenían hacia ella en el programa no lo están teniendo con Rocío Flores, habiendo pegado una paliza a su madre en su adolescencia.

Es mi pensamiento tan licito como el vuestro❤️❤️ pic.twitter.com/Ys0HW0OdZF — dakota tarraga (@dakotanadia80) April 21, 2021

De este modo, en una serie de historias, Dakota se ha mostrado muy crítica hacia Ana Rosa. Y es que en su día fue muy dura con ella. “Quiero decir, y que quede constancia, que yo no tengo ninguna denuncia por nada hacia mis padres. Tuve un gran problema, que lo sabe todo el mundo, se murió mi hermano. A ver cómo hubieran actuado otras personas”, dice la joven.

Para terminar, Dakota dejó un mensaje muy claro hacia Quintana: “Eres bastante clasista y para ser presentadora de televisión no tienes que ser así”.