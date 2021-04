6 datos sobre Paul McCartney como Beatle, como padre y como víctima de teorías conspiranoicas

Paul McCartney es un intérprete británico que formó parte de los Beatles y compuso, junto con John Lennon, la mayoría de las canciones del grupo. Tras la disolución en 1970 de la banda, una de las más populares e influyentes de los sesenta, Paul McCartney fundó el grupo Wings con su mujer Linda Eastman y el guitarrista Denny Laine y emprendió una dilatada trayectoria en solitario.

Su carrera llega hasta nuestros días, y está a punto de lanzar un nuevo disco con colaboraciones de multitud de artistas actuales para revisionar las canciones de su último disco en solitario. Es difícil encontrar un músico tan influyente que siga en activo, creando algunas de las canciones más importantes de todos los tiempos. Una trayectoria tan dilatada merece repasar algunos de sus aspectos personales más importantes.

¿Cómo es Paul McCartney y cuál es su edad?

Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool (Inglaterra), en el hospital en el que su madre trabajaba como enfermera. Su padre no puedo estar presente en el momento de su nacimiento porque se encontraba trabajando como voluntario en la Segunda Guerra Mundial.

A sus 78 años, el icónico músico mantiene intacto el espíritu juvenil que lo llevó a entrar en la industria solo cuando era un adolescente y conoció en el colegio a John Lennon y George Harrison, con los que fundó los Beatles. Después de arrasar en los años 70 con la que está considerada como la mejor banda de la historia, los conflictos internos hicieron que esta se desintegrara, y Paul siguió adelante con su proyecto Wings. Así se mantuvo hasta 1981, cuando comenzó su carrera como solista, una etapa con la que sigue adelante hasta la actualidad.

Los Beatles: Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney y John Lennon, en 1963. / Fox Photos/Getty Images

¿Cuántos hijos tiene Paul McCartney y cómo se llaman?

El músico tiene seis hijos de edades y profesiones muy diferentes. La primera de ellas, la más mayor, es Heather McCartney (1962). Es hijastra de Paul desde que se casó con Linda Eastman, que había tenido a su hija junto a un matrimonio anterior. Después de una infancia en la que se interesó por la fotografía, el arte y la cerámica, se ha convertido en una respetada artista y ha lanzado su propia línea de artículos para el hogar.

Mary McCartney (1969) es la segunda de sus hijas, la primera del matrimonio que formaron Paul y Linda, que se casaron cuando ya la esperaban. Todos la conocimos porque es el bebé que se asoma tras el abrigo de su padre en la portada de McCartney en una foto tomada por su madre. Influida por su progenitora, trabaja como fotógrafa profesional y editora de libros. Fuera de su trabajo, Mary ha estado involucrada en numerosas causas benéficas y ha escrito un libro de cocina vegetariana.

La siguiente en llegar a la familia fue Stella McCartney (1971), que además es la más famosa, y se ha hecho un nombre muy conocido dentro del mundo de la moda. Se interesó por el diseño desde muy joven, y lanzó su propia línea de moda, hasta las 17 tiendas que tiene abiertas en todo el mundo. Ha trabajado con grandes modelos internacionales y vistió a los atletas británicos en los Juegos Olímpicos de 2012.

El único varón de los hijos de Paul es James McCartney (1977), que siguió los pasos de su padre y se interesó por la música desde muy temprano. Según ha comentado, no lo hizo por los Beatles, sino después de ver a Marty McFly tocar la guitarra en la película Regreso al futuro. Su padre contribuyó a apoyarle en todo lo que podía desde el principio, y lo incluyó en algunos de sus discos en solitario tocando la guitarra y la batería. Años más tarde, comenzó su propia carrera musical, lanzando su propio disco con la producción de Paul.

La más benjamina de la familia es Beatrice McCartney (2003), que nació fruto del matrimonio con Heather Mills. La relación duró seis años y acabó en un divorcio muy complicado, pero ambos comparten la custodia de la joven. Ahora es cuando la está empezando a mostrarse en sociedad.

Paul McCartney y su hija Stella McCartney, en 2009. / Pascal Le Segretain/Getty Images

Paul McCartney es zurdo

Cuando alguien es zurdo desde niño y coge una guitarra, probablemente tendrá problemas a la hora de sacar adelante melodías o acordes. Pero el caso de McCartney es diferente. El Beatle hacía la mayoría de las actividades cotidianas con la derecha, pero cuando se puso a tocar, se dio cuenta de que era más fácil hacerlo con la izquierda.

¿Qué instrumentos toca Paul McCartney?

Es bastante difícil encontrar a alguien que tenga suficiente talento como para dominar 17 instrumentos musicales. Es el caso de Paul McCartney. En vivo los básicos son el bajo, con el que se lo conoció durante su etapa con los Beatles, el piano y la guitarra, en muchas ocasiones acústica. En sus espectáculos le añade otros como el banjo y la mandolina, con los que consigue explorar otros sonidos. Entre otros, menos habituales, destacan el clavecín, el buzuki, la celesta o el armonio.

6 datos sobre Paul McCartney como Beatle, como padre y como víctima de teorías conspiranoicas

La teoría conspirativa que dice que Paul McCartney está muerto

La teoría de la conspiración que está detrás de esta historia, denominada Paul is dead (Paul está muerto), dice que el músico murió en 1967 y fue reemplazado por otro. El rumor comenzó en 'The Beatles Book', la revista oficial de fans del grupo, donde se citaba ya, aunque con su pertinente desmentido, que habría tenido un accidente automovilístico.

Sin embargo, la historia no se quedó ahí. Dos años después, en 1969, un periódico estudiantil, el Drake Times-Delphic, publicó una historia titulada '¿Está muerto el beatle Paul McCartney?'. "Últimamente en el campus, ha habido muchas conjeturas sobre el estado actual de Paul McCartney. Una sorprendente serie de fotos y letras en los álbumes del grupo apuntan a una clara posibilidad de que McCartney pueda estar loco, asustado o incluso muerto".

Las mejores canciones de Paul McCartney en solitario

1. Maybe I'm Amazed

2. Uncle Albert/Admiral Halsey

3. My Love

4. Live and Let Die

5. Band On The Run

6. Nineteen Hundred and Eighty Five

7. Mull Of Kintyre

8. Listen to What the Man Said

9. Silly Love Songs

10. No More Lonely Nights