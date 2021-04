Beyoncé, emocionada en el 5º aniversario de Lemonade: “Sigan amando, perdonando e inspirando”

'Hacer un Beyoncé' cumple 5 años. La expresión que define un hecho inusual para la época y cada vez más frecuente llega a la media década de vida. Corría un 23 de abril de 2016 cuando la solista estadounidense sorprendía a todo el mundo con la publicación por sorpresa de un nuevo disco de estudio que había logrado mantener en secreto durante años: Lemonade.

Una propuesta no solo musical sino audiovisual y conceptual que cambiaría muchos conceptos tradicionales en la industria musical como la promoción o el canal de estreno del mismo (HBO). Han pasado 5 años desde que viera la luz esta joya musical de la que aún hoy la cantante se siente visiblemente emocionada.

"Estoy tan agradecida porque este trabajo haya resonado tan profundamente para tanta gente. Estoy muy agradecida a todas las almas hermosas que participaron en la creación de una de mis obras de arte favoritas. Al celebrar los cinco años de LEMONADE, animo a todos a seguir sanando, amando, perdonando e inspirando. Espero que encontréis alegría hoy" explicó Beyoncé en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Un disco cuya primera tarjeta de presentación fue Formation, una canción en la que la diva abordaba la brutalidad policial contra los afroamericanos en Estados Unidos. Hold Up, All night, Sorry o Freedom fueron otros de los hits que convirtieron Lemonade en uno de los discos del año.

Desafortunadamente Beyoncé no pudo alzarse con el Grammy a mejor disco de ese año que fue a parar a manos de 25 de Adele (uno de los pocos que se le han escapado). Tampoco lo necesitó en realidad. Su repercusión fue mundial y vendió millones de unidades en todo el mundo: el tercer disco con mayores ventas de ese año. No todos los discos podían presumir de haber contado con gente como Jack White, James Blake, The Weeknd o Kendrick Lamar.