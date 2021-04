Alba Díaz desvela su secreto para lucir cuerpazo y contestar a quien le pregunta si hace alguna dieta

“Estás haciendo algo de dieta??? Tengo que perder 7 kilos 6 no me motivo nada, Pero verte es motivación!!!! Ojalá 5 de aquí al verano… si no el bikini…”. Este mensaje que recibía Alba Díaz en sus redes sociales la animaba a contestar por lo identificada que se sentía con él.

“Recibo muchos mensajes así últimamente”, aseguraba antes de admitir que “soy una persona a la que le cuesta mucho cerrar el pico y entrenar”. Y eso que estamos más que acostumbrados a ver imágenes de sus entrenamientos con Miguel Lordán, un entrenador personal que se encarga de la puesta a punto de muchas celebrities como Jaime Lorente o Lucía Rivera… y vamos, está claro que sus métodos son muy efectivos, no hay más que mirar a cualquiera de ellos.

“Disfruto comiendo y me hace muy feliz, más feliz que na. jajajaja”, aseguraba, “he de decir que tengo un cuerpo muy agradecido, hago deporte y como sano (dejando azúcares e hidratos a un lado) Y mi cuerpo lo agradece y la verdad es que pierdo bastante volumen, al igual que si como tres días comida basura, me hincho un mogollón”. Vamos, como cualquier mortal.

Si es que no dejan de repetírnoslo una y otra vez, ejercicio y alimentación sana. Parece sencillo, pero está claro que no lo es. Por si acaso, la hija de Vicky Martín Berrocal, con la que coincide en su defensa del body positive, ha confesado cuál es el secreto real para conseguir mantener un cuerpazo.

El secreto de un buen cuerpo

“El secreto es la constancia. Sé que cuesta, pero luego te sientes muy bien y es una hora al día. Me siento tan bien cuando cojo rutina que entro en un bucle de comer sano y entrenar y ahí es cuando empiezo a adelgazar. No hay ningún secreto. Constancia y paciencia”, aseguraba.

Algo que nos han repetido en más de una ocasión, pero que cuesta tanto llevar a cabo. No hay más que echar un vistazo a su muro de IG para saber que su paso por el gimnasio y la alimentación sana son una constante en su vida.