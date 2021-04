Miguel Bosé anuncia nuevo material en medio de la polémica por sus recientes entrevistas

“Soy negacionista y lo llevo con la cabeza bien alta”, sentenció Miguel Bosé en la entrevista de Jordi Évole que arrasó en audiencias la semana pasada. Con esta y otras preocupantes declaraciones el cantante se ha convertido en uno de los personajes públicos más controvertidos del momento por su postura ante la vacuna para frenar el Coronavirus. Pero parece que esto no le ha dejado seco de inspiración. Es más, todo lo contrario.

Bosé irrumpía en redes sociales, entre “insultos, mofas y puestas en ridículo” como él describe, para celebrar sus 44 años de carrera y transmitir un mensaje que pocos esperaban: nueva música y una gira.

“Un día como hoy de hace ya 44 años, empecé mi carrera con “linda”. Tras esta obligada y a la vez necesaria ausencia, retomo navegación. Muy pronto llegará nuevo material y gira. Gracias a tod@s por llegar hasta aquí”, escribía en la publicación que consta de un collage de una de sus primeras actuaciones y terminaba con la rotunda frase de: “Empieza una nueva era”.

El artista ha quitado la opción de comentar en la publicación de Instagram donde daba la noticia para evitar comentarios negativos. Esto hace difícil saber cuál ha sido la reacción de sus seguidores (y de haters), pero lo que está claro es que, aun después de sus peliagudas palabras, Bosé sigue teniendo un ejército de fans.

Una cuenta de admiradores desde Méjico escribía en stories: “Te queremos felicitar de todo corazón. A lo largo de tu carrera no solo te has dedicado a la música, sino también a causas nobles, así como a ser un hombre de paz. Te abrazamos siempre, te amamos siempre y a por muchos años más”.

Los argumentos de Bosé

“Tengo acceso a los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles porque van a caer todos, uno detrás de otro, políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices del brazo armado que son los medios. Van a caer uno tras otro y muchos de ellos no van a poder salir a la calle a caminar tranquilos. Vamos a ir a un segundo juicio de Nuremberg tan espectacular, que ya está en marcha, que se van a cagar”, argumentaba en la entrevista en la cual no dudó en acustar a los causantes de esta “estafa”.

“Me he informado mucho más sobre ese tema porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente. Este tema que sale de un cartel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos y que se viene planeando, y no tengo acceso a ninguna información extraoficial, no, lo puedes leer. Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, y son muy soberbios y arrogantes. Te metes en la página de Moderna y lo que tú no quieres debatir conmigo, en la página de Moderna te lo cuentan”, explicaba al periodista.