Miguel Bosé señala a los culpables de lo que está ocurriendo con la pandemia en ‘Lo de Évole’

La semana pasada, Jordi Évole nos mostraba lo que había dado de sí su vuelo a México para entrevistar a Miguel Bosé. El cantante se ha convertido en uno de los personajes públicos más controvertidos últimamente por su postura negacionista ante la vacuna.

Si en esa primera parte conocíamos algunos aspectos de su vida privada y despejábamos las dudas sobre el origen de su falta de voz, en esta segunda entrega tocaba meterse de lleno en el tema delicado del coronavirus.

“Soy negacionista y lo llevo con la cabeza bien alta. Si en mi vida hubiese hecho caso del qué dirán, nunca hubiese tenido la vida que he tenido y la carrera que he tenido", ha asegurado. Y el qué dirán ha sido mucho porque en las redes le han llamado de todo. “Lo esperaba. No fue un ataque formal, fue un buylling del cual después no hubo debate ni propuestas. Si coges las redes sociales, solo hay insultos, mofas, puestas en ridículo”, comentaba.

Asegura que su postura viene del esfuerzo que ha hecho por informarse sobre lo que está sucediendo y señala a los culpables de esta crisis mundial que está asolando el mundo.

“Me he informado mucho más sobre ese tema porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente. Este tema que sale de un cartel de multimillonarios psicópatas llamado Foro de Davos y que se viene planeando, y no tengo acceso a ninguna información extraoficial, no, lo puedes leer. Se lo han creído tanto, se creen tanto los dueños de la humanidad, de la Tierra, del planeta, porque son muy ricos, y son muy soberbios y arrogantes. Te metes en la página de Moderna y lo que tú no quieres debatir conmigo, en la página de Moderna te lo cuentan”, argumentaba.

Si crees que un cantante te puede convertir en negacionista, tienes 3 segundos para cerrar el vídeo. #LoDeBosé pic.twitter.com/wQeWBhKfku — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 18, 2021

Está convencido de que todo esto va a explotar en breve. “Tengo acceso a los millones de documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles porque van a caer todos, uno detrás de otro, políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices del brazo armado que son los medios. Van a caer uno tras otro y muchos de ellos no van a poder salir a la calle a caminar tranquilos. Vamos a ir a un segundo juicio de Nuremberg tan espectacular, que ya está en marcha, que se van a cagar”, relata sin ningún ápice de duda.

De bulos y mentiras

Jordi Évole dejó claro desde el principio que no compartía la postura de Miguel Bosé y dejó constancia en el programa de la fascinación que le producía que Bosé se creyera en posesión de la verdad de una manera tan rotunda. Le llegó a preguntar si no se había llegado a cuestionar que quizás le estaba dando pávulo a un bulo.

“Aquí el único bulo que puede aparecer, el único bulo que ahora se está corriendo es que yo me estoy muriendo, otra vez. ¿De qué? No se sabe. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Porque si no tiene toda la voz que tenía, ayyyy… algo está pasando. Ese es el único bulo”, respondió el cantante.

Évole le insistió en la responsabilidad de una postura tan radical cuando están muriendo tantas personas. “Pero, ¿qué provoca muerte? ¿Qué provoca muerte? ¿Qué respeto tengo que tener yo a esta mierda y a estos mierdas? ¿Qué respeto? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este, tiene dos pitones, echa fuego, tiene dos tetas más grandes? ¿Qué le pasa a este virus? ¿Qué es diferente? Por favor, ¿quién se puede creer semejante estupidez? A mí que no me traten de idiota. No soy idiota. No soy ni presunto, ni sospechosamente idiota. Los idiotas, ellos”, aseguraba muy vehemente.

Incongruencias

La labor de Évole fue en todo momento buscar resquicios de duda en la versión de Bosé y contradicciones encontró unas pocas. “Para hacer esta entrevista, a todo el equipo que está aquí hoy grabando nos han pedido que vengan con mascarilla. Nos han recomendado que nos hagamos test pcr en lugar de antígenos, que fuésemos un equipo reducido, que guardásemos la distancia entre nosotros y que el espacio donde lo hiciésemos estuviese ventilado. Y te diré más, no nos habían hecho tantas recomendaciones para una entrevista, en el sentido de la pandemia, ni cuando entrevistamos a Fernando Simón”, le dijo al cantante.

“Pero, ¿yo soy mi equipo? Soy el jefe en las cosas que conciernen a mi carrera, al resto de las cosas, no. Pero si querías meter una pulla, ya la has metido, pero es inocua”, le respondía Bosé un tanto molesto. No fue la única ocasión en la que le reprochó al periodista sus intentos de desmontar sus teorías.

Eso sí, para hacer la entrevista nos pidieron mascarilla, PCR, lugar ventilado... #LoDeBosé pic.twitter.com/KoO4qLmKCC — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 18, 2021

Évole le sacó su pasado socialista del que ahora reniega. Aunque no es que reniegue de una ideología política sino de un sistema entero. “A mí lo que me molesta es el sistema entero. Republicanos, demócratas, izquierdas, derechas, centro y la madre que los parió. No hay nadie que se salve. Yo quiero que se vayan todos fuera. Quiero un mundo nuevo. Vamos a empezar quitándonos esta tontería dentro de un mes. La tontería del coronavirus cae porque no tiene ningún argumento. ¿Qué respeto tengo que tener yo por esta mierda y estos mierdas?", argumentaba.

“Yo no soy un profesional”

Évole llegó a plantearle la posibilidad de conectar con un científico para aclarar algunos temas, pero Bosé le paró en seco. “Yo no soy un profesional”, dejó bien claro. Muchos en esos momentos se preguntaban por qué, entonces, estaba radicalizando tanto su postura asegurando que la suya es la única válida.

Insistió incluso cuando Évole le recordó la gran cantidad de muertes que deja atrás la pandemia. “Estoy del lado de la verdad. ¿2,6 millones de personas, no me digas? De 7700 millones… ¿y va a ser una pandemia? No tiene ni la casta de epidemia, ni la altura de epidemia. Y desde el respeto por los muertos, todos, y por el miedo y el dolor, de quienes han perdido a alguna persona por este virus, también digo y profeso el respeto por las personas que han perdido a gentes y familiares el año pasado, el anterior y el otro y el otro”.

Parece que no está dispuesto a cambiar su postura.