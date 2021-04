Pink y Rag n Bone Man, actuaciones confirmadas para los Brits 2021

Los Premios Brit 2021 van confirmando su cartel de actuaciones con cuentagotas. Quedan dos semanas para la gran ceremonia de entrega del próximo 11 de mayo en el O2 Arena de Londres y entre los artistas invitados la organización británica ha confirmado hoy a Pink y Rag n Bone Man.

El músico británico presentará durante la gala por primera vez Anywhere away from here, tema en el que comparte colaboración con la solista estadounidense. La canción que sirve como más reciente single de su próximo álbum, Life by misadventure, será un homenaje a todos los heroes sanitarios y demás trabajadores que ha estado luchando en primera línea contra el virus.

Por culpa de la pandemia, este año Pink no podrá actuar en suelo londinense sino que tendrá que hacerlo desde Estados Unidos. Rag n Bone Man estará acompañado por un coro compuesto por algunos de estos héroes.

De momento el cartel de actuaciones de los Premios Brit 2021 ya cuenta con la presencia de Dua Lipa, Headie One y Arlo Parks, además de los mencionados Pink y Rag n Bone Man. Sin embargo aún faltan muchos nombres de grandes artistas por confirmar su presencia en el show que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en el O2 Arena de Londres.

Los Brits 2021, un experimento epidemiológico con público

Los Premios Brit 2021 se convertirán en un experimento epidemiológico piloto en la industria musical británica. Porque 4.000 personas podrán vivir la gala sin mascarilla ni distancia social. Así lo ha confirmado la organización del evento que ha explicado que 2.500 trabajadores esenciales de Londres (personal sanitario, profesores, dependientes de tiendas, bomberos, policía...) podrán conseguir invitaciones gratuitas para esa noche que se adjudicarán por sorteo entre las personas que se registren.

Los Brits también permitirán que otras 1.500 personas (de los equipos de los artistas nominados, sellos discográficos, managements, sponsors y otros patrocinadores) puedan estar presentes.

Entre los nombres más repetidos durante la lectura de nominados, figuran Dua Lipa, Young T and Bugsey, Celeste, Joel Corr y Arlo Parks (con 3 candidaturas).