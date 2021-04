Billie Eilish desvela el nombre y la fecha de salida de su nuevo disco

Billie Eilish está de vuelta. La artista estadounidense ha anunciado el nombre y la fecha de la salida de su segundo álbum de estudio. Se llamará Happier Than Ever y saldrá el próximo 30 de julio.

Junto a la noticia, la estrella del pop ha publicado la portada del disco. En ella la vemos luciendo su nueva melena rubia, mirando hacia el infinito y con una lagrimita saliendo del ojo. Una prueba de que la cantante continuará relatando en sus canciones algunas vivencias tristes de su vida.

“Mi nuevo álbum Happier Than Ever sale el 30 de julio. Es mi cosa favorita de todas las que he creado y estoy emocionada, nerviosa e impaciente por que lo escuchen”, ha empezado escribiendo la cantante junto a la portada.

Además, la joven ha explicado que este nuevo trabajo lo ha hecho poniendo todo su corazón: “No puedo ni decirles. Nunca he sentido tanto amor por un proyecto como por este. Espero que sientan lo que yo siento”.

El primer single, Happier Than Ever, sale esta misma semana

Billie también ha querido recordar a sus más de 82 millones de seguidores y seguidoras que el primer single del disco saldrá este mismo jueves, 29 de abril. “Además, la nueva canción sale este jueves a las nueve de la mañana! Ahhhhhh”, ha escrito la intérprete de Bad Guy.

Este mismo lunes, Billie compartió un pequeño adelanto en sus redes sociales de cómo iba a sonar esta canción. Y tiene toda la pinta de que no va a dejar indiferente a nadie. Además, también hemos podido ver las primeras imágenes del videoclip y parece que Billie ha apostado por una estética mucho más luminosa que en su anterior trabajo, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Para alegría de sus fans, la cantante, además de estrenar single esta semana, ha inaugurado su nueva etapa en TikTok. Y es que Billie se ha hecho una cuenta en la famosa red social. ¿Una forma de acercarse a su público más joven?