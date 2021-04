Billie Eilish avisó hace unos días de que había nuevas cosas en camino y no ha tardado demasiado en ponerles nombre y apellido. A través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, la cantante ha confirmado Happier than ever como su nueva e inminente canción.

La estadounidense ha presentado un breve adelanto de 15 segundos en el que se puede escuchar su inconfundible voz sobre una melodía de guitarra: "When I'm away from you, I'm happier than ever". Parece que el estreno de este tema está más cerca de lo que podríamos pensar a juzgar por el vídeo que acompaña este adelanto.

En él, Billie Eilish aparece sentada en un sofa individual mientras suenan los acordes de su canción hasta que se gira y mira a cámara enseñándonos que su nuevo look de rubia platino le sienta como un guante.

De momento se desconoce si Happier than ever será la primera canción que adelante el segundo y esperadísimo nuevo álbum de estudio de la californiana tras el boom que supuso When we all fall asleep, where do we go?.

Ya conocíamos de la existencia de Happier than ever gracias al documental Billie Eilish: The World's a LittleBlurry ya que en una de sus escenas se podía ver a Billie Eilish y a su hermano Finneas conversando sobre el concepto de la canción: "Creí que la canción al completo era más que nada algo específico sobre lo que ellos hicieron, y que no estás feliz de estar con ellos. Ni siquiera puedes explicarlo: Wish I could explain it better / Wish it wasn't true".

Billie Eilish continúa ultimando los detalles de su próximo proyecto musical. Desde su debut discográfico, la cantante ha publicado varias canciones (Everything I Wanted, My Future, Therefore I am, No time to die y Lo vas a olvidar) pero habrá que esperar para saber si formarán parte de este nuevo trabajo.

Ella misma confirmó en su momento que serían 16 las canciones que formarían parte de este esperadísimo disco. El título de las mismas sigue siendo una incógnita y tendremos que seguir esperando para comprobar si se trata de 16 canciones o si habrá remixes o intros como suele ser habitual en algunos proyectos de estudio en los últimos tiempos.

Un álbum de estudio con el que confesó que se estaba encontrando encantada: "Es exactamente como lo quiero. No hay una canción o una parte de la canción que me gustaría que fuese de una manera u otra, me gustaría que fuese como ya es”, explicaba la artista.