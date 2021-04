Se cumplen 30 años del Nº1 de Héroes del Silencio con ‘Maldito duende’

Abrochense los cinturones: arrancamos La Máquina del Tiempo, recordando canciones que fueron número uno de la lista una semana como esta años atrás. Hace justo un año el tema que lideraba el chart oficial de LOS40 era Tusa, de Karol G y Nicki Minaj. Fue su tercera semana número uno y la banda sonora de esos meses de duro confinamiento. Hace cinco años el número uno fue para Stress out, de Twenty One Pilots, el dúo de Ohio. Jennifer Lopez consiguió la primera plaza hace justo ahora 10 años con On the floor, su colaboración con Pitbull; estaba basado en la Lambada, de Kaoma (que a su vez fue número uno de la lista en 1989).

La colombiana Shakira es una de las artistas internacionales con más números uno en la lista: un total de 45 semanas ha estado en la primera plaza, de las cuales ¡nueve! lo logró con Hips don't lie, junto a Wyclef Jean. Sucedió hace ahora 15 años. Y hace 20, el puesto de honor lo alcanzaron La Oreja de Van Gogh con su ya clásico La playa, o, como muchos lo conocen, "la canción más bonita del mundo".

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde que Robert Miles llegó a lo alto de la lista con su superéxito Children, todo un clásico del dance europeo. El DJ y productor italiano falleció en Ibiza en 2017. Y cerramos la sección con un grupo español que, aunque ya inactivo, está de máxima actualidad gracias a un documental recién estrenado: hablamos de Héroes del Silencio. Fueron número uno una semana como está hace 30 años con Maldito duende. En el vídeo de arriba Tony Aguilar te da más detalles de estas canciones.