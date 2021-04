Los mejores regalos para el Día de la Madre 2021 según la personalidad de la tuya

El próximo domingo 2 de mayo se celebra en España el Día de la Madre, una de las celebraciones más tiernas del año y la ocasión perfecta para tener un detalle con todas ellas y demostrarles cuánto las queremos con un regalo especialmente pensado para ella: tu madre.

Porque no todas las madres son iguales, ni a todas les va a gustar lo mismo, te dejamos algunas ideas de regalos para el Día de la Madre en función a cómo sea la tuya. ¿Tienes una madre yogui? ¿O quizás le apasiona leer? Sea como sea, ¡hay un regalo para ella!

Regalos originales para madres deportistas

¡El deporte es salud! Y si tu madre es aficionada a él o crees que debería iniciarse en alguna práctica deportiva, ¿qué mejor que aprovechar el Día de la Madre para hacerle un regalo relacionado con este hobbie?

Material para hacer ejercicio en casa. Una tendencia cada vez más en auge desde el confinamiento y con un abanico de opciones muy amplio. Desde detalles pequeños como una esterilla, unas pequeñas mancuernas o un set de gomas hasta regalos más grandes como una bici estática. ¡Hay para todos los gustos!

Una suscripción a algún gimnasio virtual.

Unas buenas zapatillas de deporte.

¿Es una aficionada al yoga? Si está muy metida en este deporte quizás un retiro de yoga le parezca un plan perfecto.

Un reloj contador de pasos, calorías y medidor de la frecuencia cardíaca. Un producto cada vez más exitoso y con una variedad enorme en el mercado para todo tipo de gustos y bolsillos.

Madre e hija haciendo deporte. / Getty Images / Photo by Kevin Mazur/Getty Images for CALIA by Carrie Underwood

Regalos originales para madres cocinillas

Tanto si tu madre ha sido amante de la cocina desde siempre como si es de las que ha descubierto su afición durante el confinamiento, los fogones son toda una fuente de inspiración para regalar a nuestras madres.

¿Es amante de los buenos vinos? Si es así una botella de un buen caldo siempre es una opción prefecta e ideal para disfrutar en un día tan especial como el de la madre.

Un gran libro de recetas.

Invítala a comer a un buen restaurante. Entérate de cuál es al que tiene echado el ojo y probad un menú degustación. ¡Totalmente inspirador!

Un kit de instrumentos de repostería.

Regala libros para madres amantes de la lectura

Regalar libros a quien el gusta leer siempre es un acierto. Eso sí, ¡piensa bien cuál le gustaría! No queremos que termine muerto de risa en una estantería.

¿Ella también se ha enganchado a Los Bridgerton? ¡Regálale los libros que inspiraron la serie!

Después del triunfo de Valeria, Un cuento perfecto de Elísabet Benavent puede ser una muy buena opción.

puede ser una muy buena opción. Si le gustó El tiempo entre costuras, María Dueñas acaba de presentar Sira, el libro para reencontrarse con su protagonista.

el libro para reencontrarse con su protagonista. Si aún no se ha leído el Premio Planeta 2020, Aquitania de Eva García Sáenz de Urturi puede ser tu gran baza. Otra opción es la novela finalista, Un océano para llegar a ti de Sandra Barneda . ¡Dos aciertos seguros!

puede ser tu gran baza. Otra opción es la novela finalista, Un océano para llegar a ti de . ¡Dos aciertos seguros! El día que se perdió la cordura de Javier Castillo se coronó como el libro más leído y más aplaudido del confinamiento.

se coronó como el libro más leído y más aplaudido del confinamiento. Si le gustan las historias históricas con tintes feministas, Flor de Arrabal de Carmen Santos puede ser el libro que estás buscando.

puede ser el libro que estás buscando. ¿Quieres un libro con el que se ría? Entonces cómprale Coñodramas de Moderna de Pueblo. Sus ilustraciones, parodias y reflexiones frente a la vida seguro que le encantarán.

Regalos para madres que quieren cuidarse

Nuestras madres siempre han cuidado de nosotros y ahora ha llegado el momento de que se mimen a ellas mismas. Por eso, ¿por qué no regalarle algún producto de belleza o de cuidado personal? El abanico de opciones es inmenso y no tiene por qué ser muy caro, ya que, hay algunos cosméticos muy bien valorados a un precio muy asequible, como los llamados “productos milagro” de Mercadona.

Maquillaje.

Cremas faciales o sérums.

Un kit de reparación capilar.

Cremas corporales.

Una sesión de manicura.

Aparato de masaje.

Algún pequeño electrodoméstico de cuidado personal, como una plancha del pelo o un moldeador.

Regalos para madres aventureras

Si tu madre está hecha toda una Lara Croft y se atreve con absolutamente todo, estas son algunas de las ideas con las que puedes hacer del Día de la Madre 2021 un día inolvidable:

Un día de ruta por el campo (con picnic incluido).

Invítala a un rocódromo. Si tu madre es adicta a la adrenalina, puedes disfrutar con ella de una sesión de este deporte por las alturas.

Llévala a un parque de bolas para adultos. Cada vez son más habituales y seguro que le encanta volver a sentirse como una niña.

¿Quieres una experiencia más extrema? Aprovecha el Día de la Madre y regálale ese salto en paracaídas que siempre quiso hacer pero para el que nunca encontró el momento perfecto.

y regálale ese salto en paracaídas que siempre quiso hacer pero para el que nunca encontró el momento perfecto. Una tarde en los karts.

Un curso de iniciación al buceo.

Día de la madre: excursión al campo. / Getty Images / Photo by Isa Foltin/Getty Images

Regalos originales para madres únicas

Tu madre es una persona absolutamente única. Entonces, ¿por qué no regalarle algo totalmente especial?

Una sesión de spa para disfrutar con ella. ¿acaso hay un mejor plan que relajarse?

Invítala a un brunch. Probablemente una experiencia completamente nueva para tu madre en la que podéis pasar un buen rato. Hay muchos restaurantes especializados en este tipo de almuerzo y muchos de ellos en ubicaciones perfectas.

¿Por qué no disfrutáis de un espectáculo? Regalar entradas siempre es una buena opción, además de un gran apoyo a un sector como el de la cultura, muy afectado por la pandemia.

Regalos personalizados para madres detallistas

Más allá de lo material, hay muchos regalos con los que sorprender a nuestras madres hechos por nosotros mismos, ¡tal y como hacíamos en el colegio! aprovecha el Día de la Madre para dar rienda suelta a tu lado más sentimental y demostrar a tu mamá cuánto la quieres con uno de estos regalos:

Un álbum de fotos con vuestros mejores recuerdos.

Escríbele una carta.

Prepárale una fiesta sorpresa en casa.

Recrea las fotos de tu infancia junto a tus hermanos.

Un cuento en el que ella sea la protagonista.

Regalos para madres que están lejos

Si algo nos ha enseñado la pandemia es que no hay distancias más allá de las físicas. En el año de las videollamadas, aún hay muchas personas que no podrán estar cerca de sus madres este domingo pero esa no es razón suficiente como para que no tenga su regalo. Estas son algunas ideas para regalar si no vas a pasar el Día de la Madre junto a ella: