Frank Cuesta, denunciado por agresión a sus vecinos, asegura que no se arrepiente de nada

Frank Cuesta ha demostrado en más de una ocasión que no es de los que se callan las cosas y de los que afrontan los problemas de frente y con la verdad por delante. En uno de sus últimos vídeos de YouTube ha admitido que le han puesto una denuncia por agresión.

Todo ha ocurrido en Tailandia donde vive, tiene un refugio de animales y está construyendo un santuario. En las inmediaciones de su refugio están construyendo una nueva urbanización y eso está produciendo algunos altercados.

El último tiene que ver con su cacatúa Cada que cayó en una de las redes que estos vecinos colocan para coger pájaros. “Pasó toda la noche envuelta en esa red. Tenía una pata muy mal, incluso ella misma había intentado cortársela para liberarse. La pata estaba deshecha por completo y tuve que tomar la decisión rápida de dormirla y amputarle esa pata", relataba un vídeo en el que no escatimaba en imágenes desagradables.

Pelea con los vecinos

"Después de todo eso, me he ido para el sitio y tengo una denuncia por agresión", ha seguido relatando sobre su reacción tras ver lo sucedido con su animal. Y ha asegurado que “no me arrepiento para nada".

Al parecer no es la primera vez que tiene problemas, y de ahí que no lamente su reacción “después de que te tiren abajo la valla, de que maten a un pavo de un tiro, disparando hacia tu casa, después de que maten a Teta (guacamayo hembra) con veneno... Llegas allí y encima te sueltan la típica cosa racista de 'vete a tu país' cuando tengo la doble nacionalidad".

Tampoco está muy preocupado por la denuncia. Asegura que tiene grabado al vecino en cuestión admitiendo que uno de sus trabajadores disparó hacia mi casa para matar al pavo. “Eso seguramente evitará que me pongan una denuncia por agresión", ha explicado el activista.

Puede que los vecinos no le denuncien, pero la policía sí lo ha hecho. Le pusieron la denuncia cuando llegaron al lugar y vieron lo que había sucedido. “Tendré que pagar lo que cueste el hospital de estos y ya está", asegura.

Aislamiento del mundo

Situaciones como esta le apoyan en su idea cada vez más anti social. “Es terrible porque hemos estado allí cinco años y nunca ha habido problemas hasta que han llegado los humanos", reflexionaba, “yo cada día me evado más de la sociedad. Me están llamando de un montón de programas de televisión para diversas cosas, pero quiero evadirme de todo eso. Quiero tener mi propio mundo y compartirlo con vosotros".

Así que, de momento parece que seguirá centrado en su ayuda a los animales y sus vídeos de YouTube porque no parece que vaya a volver a la televisión en un corto plazo de tiempo.