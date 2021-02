Frank Cuesta: “Es el momento de hacer probablemente la mayor burrada que vaya a hacer en mi vida”

Frank Cuesta se hizo popular gracias a la televisión y un programa que le dio muchas alegrías y nos descubrió su carácter aventurero y descarado. Nunca se ha callado su opinión sobre nada y eso le ha valido más de una polémica.

Tuvo que enfrentarse a la encarcelación de su mujer en Tailandia. Finalmente, tras seis años en prisión y una lucha incansable pidiendo su liberación, salía de su encierro el pasado año.

Ahora, Frank se enfrenta a un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la televisión. Ya ha confirmado que “no vamos a hacer más Wild Frank, es una etapa que ya ha pasado”. No ha dudado en señalar que ha sido una experiencia que le ha dado mucho pero que ha llegado a su fin.

“Es una etapa muy bonita, hemos hecho cosas increíbles, cosas que no se habían hecho antes. Siempre lo digo, si yo fuera americano sería una leyenda, pero como soy español, soy media leyenda y una mierda, pero lo que importa es que hemos hecho historia en la televisión. Ha sido el programa más visto en todo el canal”, contaba.

Es de suponer que estaba haciendo un paralelismo con Tiger King que, en Estados Unidos, tiene una popularidad extrema con un rol parecido al suyo. En España, aunque también ha tenido mucha repercusión, no llega, ni de lejos a esos niveles.

Está orgulloso del resultado de su programa, aunque, fiel a su honestidad, ha reconocido que “también hemos hecho truños que son los que nos encargaban que hiciésemos. Pero los cinco primeros años han sido espectaculares en Discovery”. Tiene claro que, “hemos sacado muy buenos reportajes, no científicos, pero sí de acercamiento a la naturaleza”.

Nuevo proyecto en marcha

Una vez cerrada esa etapa, ha llegado el momento de iniciar un nuevo proyecto. El extenista seguirá centrado en la recuperación de animales, pero, “ha llegado el momento de dar un cambiazo en la vida y decir: ‘voy a hacer el último proyecto de mi vida’. No porque me vaya a morir ya, pero creo que es el momento de hacer, probablemente, la mayor burrada que vaya a hacer en mi vida”.

Tras una consulta con toda la familia ha decidido que va a centrarse en “el proyecto gordo”. Ha explicado que de las tres hectáreas que tiene su refugio actual, va a cambiarlo por otro nuevo de 45 hectáreas (unos 45 campos de fútbol). “Queremos montar un refugio gigante, un santuario donde los animales puedan vivir libremente”, anunciaba.

Un sitio que ya tenía fichado desde hace mucho tiempo. Ha decidido venderlo absolutamente todo para iniciar este nuevo proyecto. “El futuro de mis hijos no es que esté asegurado, pero hay un dinero que se va a quedar ahí para ellos, no mucho dinero, pero algo hay, y vamos a venderlo todo”, explicaba dejando claro que sus hijos no van a ser víctimas de las locuras de sus padres.

Se trata de un proyecto muy costoso, por las dimensiones, pero no quiere pedir donaciones porque es un proyecto personal y no cree que sea ético andar recaudando dinero, pero sí ha pedido ayuda para mover su canal de youtube que le da ingresos.

Y hablando de esta plataforma, ha asegurado que youtubers como Ibai Llanos y Jordi Wild le han dicho que se pasarán por el refugio cuando la pandemia permita viajar con más facilidades.

No podemos más que desearle suerte.