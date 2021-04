Bizum limita a 60 las transferencias mensuales que un usuario puede recibir

Este año de pandemia en el que se ha reducido el uso de dinero en efectivo por razones obvias, Bizum ha subido como la espuma a pesar de llevar cinco años disponible. La aplicación de transferencias instantáneas, sin embargo, ha decidido limitar el número de transacciones mensuales que un usuario puede recibir: de 150, que es la cantidad actual, a 60 ‘bizums’. Ya lo adelantaba euribor.com y lo ha confirmado Invertia.

Este cambio, que como dice la compañía, es por “política de seguridad”, se aplicará a partir del próximo 15 de junio a todas las entidades bancarias, aunque cada una podrá decidir si implanta un número inferior a 60.

Lo que no cambia es la cantidad de dinero que puedes mandar y recibir: de 0,5 a 1000 euros, y que, al día, no puedes recibir más de 2000. Además de que cada bizum no puede llegar a más de 30 destinatarios de una vez.

La app cuenta ya con 15 millones de usuarios y ha instaurado la frase de ‘te hago un bizum’ en las conversaciones cotidianas. De Bizum también comercios y autónomos se han beneficiado, ya que lo ofrecen como forma de pago como particulares en vez de como comercios electrónicos. Esta supone una operativa irregular que debe estar contratada por el banco ya que es una actividad diferente al paso de dinero entre particulares.

El éxito de Bizum, iniciativa comenzada por bancos españoles como CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell o Bankia, está claro: la sencillez e inmediatez. Los jóvenes son los que más lo utilizan, pero personas de mayor edad tampoco encuentran dificultad. Solo hace falta conocer el teléfono de móvil de la persona a la que le vas a enviar dinero, sin necesidad de intercambiar la cuenta bancaria. Estas han sido las claves de la compañía para pasar de 6 millones de usuarios en 2019 a 15 en 2021.