Belén Rodríguez suelta la bomba: “Antonio David Flores daría lo que fuera por volver con Rocío Carrasco”

Rocío Carrasco no es la única que está hablando. Ella lo hace a través de su propia serie documental, Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, periodistas, colaboradores y ciudadanos normales y corrientes, ya sea en televisión o en redes sociales, también comentan y opinan sobre el que para muchos ya es el gran tema de la crónica social.

La última en hacer públicos todos sus pensamientos ha sido Belén Rodríguez, conocida por todo el mundo por ser colaboradora de Telecinco y fiel defensora de Rocío Carrasco.

Desde que empezó la emisión del documental, Belén Ro, como el resto de tertulianos de Mediaset, ha hablado sobre todos los puntos más importantes de esta historia tan mediática, siendo especialmente crítica tanto con Antonio David como con Rocío Flores. Ahora, en cambio, ha ido un paso más allá y ha concedido una entrevista a Lecturas que va a levantar ampollas.

"Creo que Antonio David se acercó a Rocío para tener hijos con ella y vivir de ellos", dice en un momento dado. "Puso una denuncia falsa en la que acusaba a Rocío de maltratar a su hija y llamó a la prensa para que fotografiaran a la madre de sus hijos esposada. Para mí es imposible que quiera a sus hijos, no los quiere".

Además, Belén Rodríguez afirma que, de poder, Antonio David Flores volvería con Rocío Carrasco sin pensárselo dos veces. "Daría lo que sea por volver con ella. Necesita seguir teniendo el control sobre ella y seguir machacándola", señala, asegurando que está totalmente obsesionado con ella. "¡Pero si en la curva de la vida que hizo en GH VIP el tema fue Rocío Carrasco y su mujer Olga y su hija prácticamente no salían!".

También carga contra la hija de ambos, Rocío Flores. Estas son las palabras que le dedica a la que ahora es la tertuliana más cotizada de El programa de Ana Rosa: "No le ha conmovido su testimonio. No se ha planteado nada; si lo hubiera hecho, no hablaría así de su padre y de su madre".