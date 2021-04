Así ha reaccionado Rosé de BLACKPINK al enterarse de que su ídolo escucha sus canciones

Rosé de BLACKPINK ha conquistado el mundo con su talento. La integrante de la girlband de K-Pop ha estrenado su EP en solitario y su éxito en las listas y en las plataformas digitales ha hablado por sí solo.

Y es que dicen que de todas las experiencias de la vida se aprende algo, y en el caso de Rosé no iba a ser menos. En una entrevista con Billboard, ha asegurado que su estreno en solitario ha descubierto su estilo de cantar. Un estilo "metálico" que cree que sería "divertido" llevar a los temas de BLACKPINK.

Pero eso no es todo, y es que durante la entrevista, Rosé se ha llevado una grata sorpresa. Le preguntan si había visto que Britney Spears había usado el tema How You Like That en una de sus publicaciones, a lo que ella responde muy emocionada. "No, no lo he visto. ¿¡Qué!? Oh dios mío. ¿Cómo no he visto esto? Oh dios mío. ¡Qué mona! No lo vi. Qué fuerte. Es un icono. Crecí escuchando y viendo sus vídeos. Qué fuerte. Me emociona mucho. Es la persona más guay. Oh dios mío. Voy a verlo después antes de irme a dormir", responde sorprendida.

Desde que Rosé lanzó su EP R, su éxito y fama se han disparado. Tanto es así que se ha convertido en una de las embajadoras de la archiconocida firma Tiffany & Co. Ya no solo triunfa en la música, sino también en la moda.

El éxito de BLACKPINK es evidente. Temas como Ddu-Du Ddu-Du, How You Like That y Kill This Love han conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Entre estos millones están también algunos artistas internacionales. Dua Lipa, Selena Gomez y Cardi B son algunas de las que han podido cumplir con su objetivo de colaborar con ellas.

Y tú, ¿crees que Britney Spears será la siguiente? De ser así, las artistas de K-Pop cumplirían un nuevo sueño.