Las enigmáticas pistas de Coldplay sobre su nueva canción: Higher Power

Coldplay se ha convertido en los últimos años en una formación capaz de sorprender con su peculiar forma de anunciar sus nuevos proyectos musicales. Anuncios en periódicos locales, misteriosos carteles por las ciudades... Todo ello envuelto en enigmáticas pistas que sólo sus fans más incondicionales son capaces de descubrir.

Y eso es lo que ha pasado exactamente con su próximo trabajo de estudio. Ya os contamos hace un par de meses que el noveno álbum de estudio de la banda británica estaba en marcha y que rotativos como The Sun especulaban con que Music of the Spheres sería el más que posible título.

Un nombre provisional que parece que ha dado paso a Alien Radio, la peculiar forma en la que Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion habrían estado desvelando en los últimos días las pistas que conducirían al estreno de su nueva canción.

Siempre según sus fans, ya sea a título individual o mediante la comunidad Coldplay Xtra, que han ido tirando del hilo de estas misteriosas retransmisiones extraterrestres la nueva canción de Coldplay verá la luz el próximo 7 de mayo bajo el título de Higher Power.

Poco después de esta fecha llegará a las tiendas y a las principales plataformas de streaming el disco que se convertiría en el noveno de su carrera y que recogería el testivo de Everyday life. Un doble disco que publicaron el pasado 22 de noviembre de 2019. Por culpa de la pandemia y por decisión propia para reducir su huella medioambiental, Coldplay ya anunció que no harían una gira mundial para presentarlo. Sumado al confinamiento, el cuarteto habría encontrado el momento idóneo para su nuevo proyecto musical.

No sería la primera vez que Coldplay publica dos álbumes de manera tan consecutiva. Ya lo hicieron en 2014 y 2015 con Ghost stories y A head full of dreams entre cuya publicación apenas pasaron 19 meses. Ahora llevamos casi 15 desde la publicación de Everyday life. ¿Batirán su propio récord?