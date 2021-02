El nuevo disco de Coldplay será Music of the Spheres, según The Sun

Coldplay está a punto de embarcarse en su nueva aventura musical. Así al menos lo asegura el diario británico The Sun quien atribuye a una fuente anónima muy cercana a la banda británica la información de que su nuevo disco será Music of the Spheres.

"Chris y compañía han estado dejando pistas durante un tiempo pero ahora es finalmente cuando se han puesto manos a la obra. Ellos han estado ocupados trabajando en nueva música durante el confinamiento y culminará en una grabación que de momento tiene el título provisional de Music of the Spheres" explica este confidente.

Siempre según el rotativo británico, Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion habrían estado componiendo durante la peor época de la pandemia en un trabajo que llegaría en los próximos meses de 2021. NME ha intentado obtener nueva información de los representantes de la banda pero de momento nadie quiere hacer comentarios.

En la página web del registro de marcas británica se puede comprobar cómo, efectivamente, los cuatro miembros de Coldplay tienen registrada la marca Music of the Spheres no solo para material audiovisual sino también para cartelería, merchandising, marketing, etc.

De confirmarse, sería su noveno álbum de estudio y recogería el testigo de Everyday life, el doble disco que publicaron el pasado 22 de noviembre de 2019. Por culpa de la pandemia y por decisión propia para reducir su huella medioambiental, Coldplay ya anunció que no harían una gira mundial para presentarlo. Sumado al confinamiento, el cuarteto habría encontrado el momento idóneo para su nuevo proyecto musical.

No sería la primera vez que Coldplay publica dos álbumes de manera tan consecutiva. Ya lo hicieron en 2014 y 2015 con Ghost stories y A head full of dreams entre cuya publicación apenas pasaron 19 meses. Ahora llevamos casi 15 desde la publicación de Everyday life. ¿Batirán su propio récord?