Más allá de la serie ‘Mujer’: Estas son las telenovelas turcas que llegan en 2021

Las series y telenovelas turcas están causando verdadero furor en España. No abordan historias explícitas. En ellas no hay ni rastro de sexo o contacto físico estrecho, pero las tramas de estas series de ficción están arrasando en todo el mundo. El romanticismo, los amores imposibles, las historias de coraje y superación de sus protagonistas son algunos de los aspectos que más seducen, las claves para que millones de espectadoras y espectadores estén pegados a la televisión con cada entrega de su serie turca favorita. Y es que cada vez son más las que aparecen en la pequeña pantalla.

El actual éxito de series como Mujer o Mi Hija, ambas en emisión en Antena 3, está dando al grupo Atresmedia récords de audiencia cada semana y por ello, los responsables de programación están preparando la llegada de una decena de nuevas series turcas para 2021.

Series como Hercai, Cennet o Ciudad Cruel han ido a parar a Nova mientras, mientras que la comedia romántica El hombre equivocado con Can Yaman y Özge Gürel, El sultán, de gran seguimiento en Turquía, La hija del embajador con Engin Akyürek (Fatmagül) y Neslihan Atagül, así como Paramparça: vidas cruzadas llegarán pronto a nuestras pantallas.



Historias seriadas como El pasado siempre vuelve, Matrimonio por sorpresa son otras de las telenovelas que triunfan en Turquía y que aterrizan en Divinity esta temporada. Trampa de amor ha sido de las últimas en llegar y ya está emisión.

Nuevas series turcas para 2021 (En Nova, Atresmedia)

El hombre equivocado: Comedia romántica protagonizada por los populares intérpretes Can Yaman y Özge Gürel. En ella veremos una divertida conexión y química entre los protagonistas Özgür y Ezgi, que junto a unos secundarios de lujo, descubrirán el Estambul más moderno y cosmopolita.

La hija del embajador. Este drama ha sido un éxito en sus emisiones en Turquía y destaca por la poderosa química de su pareja central, Sancar y Nare, interpretados por Engin Akyürek (‘Fatmagül’, ’Amor de contrabando’) y Neslihan Atagül, dos de las estrellas turcas de referencia a nivel internacional.

Fotograma de 'La hija del embajador'. / Nova.

El sultán. Narra la vida de Solimán el Magnífico y es uno de los grandes clásicos de la televisión turca. Una superproducción de época sobre la vida de Solimán y su familia, que cuenta con actores de renombre como Halit Ergenç (‘Las mil y una noches’), Meryem Uzerli o Cansu Dere (‘Madre’, ‘Sila’).

Paramparça: vidas cruzadas. Exitosa ficción con una historia que engancha por los errores del pasado. La trama se centra en una equivocación que lo condicionará todo para siempre. Por un error, dos niñas son intercambiadas y durante años son criadas en familias equivocadas. Cuenta con actores como Erkan Petekkaya (Mar de amores), Nurgül Yeşilçay, Baris Falay (Medcezir, ‘Ezel) y Ahu Yagtu (Piril en Mujer).

Meryem. Un secreto basa la historia de esta serie turca. Protagonizada por la prometedora intérprete Ayca Aysin Turan y Furkan Andi, esta ficción habla de una dulce e inocente joven que una noche inesperada hará que su vida cambie para siempre cuando se ve obligada a guardar un secreto: el que necesita para luchar contra las mentiras que le atormentan.

Mar de amores. Basada en una historia real y ambientada de la década de los sesenta y setenta, este drama traducido a más de 30 idiomas está protagonizado por Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl y Wilma Elles.

Nuevas series turcas para 2021 (En Mediaset)

Matrimonio por sorpresa. Junto a Yeliz Kuvancı, Can Yaman protagoniza esta serie al más puro estilo Romeo y Julieta. Una de las grandes apuestas de Mediaset para esta temporada, que cuenta la historia de Tarık e Itır, dos jóvenes profundamente enamorados que deciden casarse en secreto en el último curso de universidad. El escollo está en que sus respectivos progenitores, Adile, padre de Tarik, y Münir, madre de Itir, se odian desde que hace 36 años su amor se truncó y tomaron caminos distintos, un hecho que ignoran sus hijos. Tras sellar su relación, los dos jóvenes regresan al barrio en el que crecieron, donde buscarán la manera de contar la verdad sobre su relación a sus padres y estrechar el vínculo entre ambas familias.

Cartel de 'Matrimonio por sorpresa'. / Mediaset

Trampa de amor. Trampa de amor, que ya se puede ver en Divinity, pone de manifiesto la realidad de los matrimonios concertados. Está protagonizada por Çağlar Ertuğrul (Medcezir) y Burcu Özberk (El Sultán) y se centra en la historia de una joven que se escapa para huir de un matrimonio forzoso.

Love is in the air. Centra su historia en la de la florista Eda (Hande Erçel) y el exitoso empresario Serkan Bolat (Kerem Bürsin), entre los que surge un inesperado romance que ha logrado traspasar la pantalla, pues esta misma semana, después de varios días de rumores, se ha confirmado que los actores que dan vida a la pareja que ha enamorado al público de Telecinco, también están juntos en la vida real.

Dulce venganza. Esta ficción, que se ha podido ver ya en Divinity, narra cómo una vida perfecta puede venirse abajo en cualquier momento cuando acechan los errores del pasado. La protagonista tiene un excelente trabajo y está a punto de casarse con el hombre de sus sueños, pero él la abandona en el altar. Los actores que dan vida a los protagonistas son Leyla Lydia Tuğutlu como Pelin Seyhan, Furkan Andıç como Sinan Yılmaz / Tankut y Can Nergis como Tolga Tanık.

Mi hogar, mi destino. Es la adaptación televisiva interpretada del best-seller Camdaki Kiz, novela escrita por la psicóloga Gülseren Budayıcıoğlu que cuenta la historia real de una de sus pacientes. Demet Özdemir (‘Erkenci Kus. Pájaro soñador’) e İbrahim Çelikkol (‘Amor en blanco y negro’) encarna al dúo protagonista que aborda la historia de Zeynep, una niña nacida en un hogar humilde, adoptada por una familia rica y que crece con un sentimiento de falta de pertenencia a esa clase social. Años después, convertida en una inteligente, culta y bella joven, planea casarse con un hombre de la alta sociedad, pero reaparece su madre biológica de manera repentina y decidida a recuperar el control de su hija. Cuando vuelve a sus orígenes, la joven descubre varias lecciones, sorpresas, y conocerá al amor de su vida.

El pasado siempre vuelve. Demet Özdemir, popular por sus papeles en Erkenci kus y Habitación 309, regresa con esta serie que se estrenar próximamente en Divinity. Zeynep es una joven que vive centrada en su trabajo para poder mantener su familia y que de un día para otro verá como su vida cambia con la llegada de Mehdi (Ibrahim Celikkol), un hombre difícil del que no puede evitar enamorarse.

Ömer, sueños robados. El pasado 8 de marzo Divinity estrenó Omer, Sueños robados, una serie dramática que cuenta la historia de amor fraternal de dos hermanos que se encuentran en dos mundos muy distintos: el de un barrio pobre en el que las calles son peligrosas y el de un ambiente de lujo.