Alicia Keys, orgullosa ante el talento de su hijo cantando y tocando el piano

Alicia Keys es una de las grandes voces de nuestro tiempo y a sus 40 años ya se ha convertido en prácticamente una leyenda viva de la música soul y el R&B con himnos en su discografía de la talla del mítico Fallin’, No one, Empire state of mind o Girl on fire, entre otras muchas canciones más.

Un talento que parece que cuenta con un sucesor y que, una vez más, se cumple el dicho que afirma de “de tal palo tal astilla”. Así lo demuestra el último vídeo que la artista estadounidense ha compartido en su Instagram en el que presume de talento musical de su hijo mayor, Egypt.

La publicación, que ya cuenta con el aplauso de celebrities como Naomi Campbell, muestra a Egypt a sus 10 años de edad cantando Sweet Dreams, el clásico de Eurythmics, mientras toca el piano con una soltura digna de la admiración de una artista de la talla como su madre, cantante y compositora con 15 Premios Grammy en su poder. Además, lejos de quedarse ahí, ¡es la propia Alicia Keys quien hace el papel de corista del pequeño! “Egypt On The Keys”, comenzaba orgullosa la madre. “¡Me encanta ser parte de su práctica y me encanta ser su cantante de fondo! Él esta haciendo magia”, escribía la artista junto al vídeo.

Alicia Keys y su hijo: su primera actuación juntos

Aunque esta no es la primera vez que Alicia Keys presume del talento de su primogénito con el músico Swizz Beatz. En el año 2019 en los premios iHeartRadio Music Awards fue la primera vez que la intérprete de Show Me Love cantó en directo sobre un escenario con su hijo y ya en aquel entonces, cuando Egypt tenía menos de 9 años, también todo el piano mano a mano con su madre.

Todo apunta a que el relevo generacional viene con mucha fuerza y, de lo que no cabe duda, es de que Egypt tiene a su lado una maestra inmejorable. Por si esto fuera poco, Alicia Keys tiene otro hijo más pequeño, Génesis. Eso sí, de momento no sabemos si al pequeño de la familia también le va a interesar seguir los pasos de su madre.