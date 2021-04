Manel Navarro y Miki Núñez interpretan ¿Que tal? en acústico para Los40

Hace tan solo unos días que Manel Navarro y Miki Núñez lanzaron ¿Qué tal?, su primera colaboración juntos. Una canción alegre, llena de optimismo y con la que dejan constancia del buen rollo que existe entre ellos.

¿Qué tal? habla del doloroso sentimiento de una persona después de una ruptura amorosa en la que, pese a estar separados, los sentimientos aún están latentes y desearía estar al lado de ese alguien que quiere.

Esta canción es uno de los temas de Cicatriz, el álbum debut de Manel Navarro. Un disco en el que vierte todas sus emociones y las transforma en baladas. Hace unos días, Tony Aguilar entrevistaba a Manel y a Miki y se sinceraban sobre esta canción.

Los artistas nos regalaron esta versión en acústico. Un formato muy especial que cautiva todos los oídos. Tal y como confesaba Miki, Manel y él se conocen desde hace tiempo y participar en su EP, era para él un orgullo. En la canción queda latente la buena conexión que hay entre ellos y el cariño que sienten el uno por el otro.

Unos años muy duros

"Se han sanado las cicatrices. Estoy feliz, muy contento y creo que he encontrado al Manel Navarro que me gusta y con el que me siento bien", afirmaba el catalán durante la entrevista. Y es que, en este proyecto, el cantante también repasa unos años muy duros de su vida.

"No sé si han sido los peores años de mi vida, pero es verdad que siendo un chaval de 20 años que vino a Madrid con toda la ilusión del mundo, firmando con una internacional...ver después el rechazo de todo eso fue duro. Tenía otra idea de cómo iba a ir mi carrera y fue un palo bastante duro", contaba el que fue el representante de España en Eurovisión en 2017.