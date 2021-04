La foto de Alejandro Sanz, Pablo Alborán y Sergio Ramos que ha revolucionado las redes: “¡Vaya foto!”

Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Alejandro Sanz lo sabe bien y por eso los cuida mucho. El cantante madrileño tiene amistades en todo el mundo y es que su simpatía y naturalidad lo han llevado a conocer a todo tipo de personas. De este modo, no nos extraña que el intérprete de Corazón Partío nos sorprenda en redes sociales constantemente subiendo fotos con todo tipo de celebridades.

De este modo, este mismo jueves, la estrella española ha compartido una imagen con sus seis millones de seguidores y seguidoras donde aparece junto a dos de las personas más conocidas de España: nada más y nada menos que Pablo Alborán y Sergio Ramos.

En la imagen vemos como los tres hombres aparecen alrededor de un piano. Pablo está tocando, con los ojos cerrados y con expresión sentida. Ramos, por su parte, mira las teclas del piano con una sonrisa mientras le pasa el brazo por los hombros a su amigo Alejandro, quien parece que ha empezado a cantar una bulería a pleno pulmón.

“El arte de tener amigos llena los mejores estadios”, ha escrito el cantante junto a la imagen. Y es que se trata de una foto de hace unos años, tal y como podemos comprobar por el brazo de Pablo Alborán (que todavía no había alcanzado el volumen actual). Una imagen de una época en la que no hacía falta llevar mascarillas para ver a los amigos y en la que no había que preocuparse por el toque de queda.

Pablo y Sergio quieren repetir

Por supuesto, tanto Pablo Alborán como Sergio Ramos quieren volver a disfrutar de una velada junto a Alejandro Sanz. “¿Cuándo repetimos? Te quiero”, le ha escrito el cantante.

Por su parte, Sergio Ramos ha hecho una oda a la amistad que los une: “Por muchos años más compare. Viva la pureza y viva la amistad. La música no se toca”.

Una foto que ha causado furor

La imagen ha generado todo tipo de comentarios y muchos celebs no han podido evitar comentarla. Y es que tenemos que reconocer que es una foto histórica. Estos son solo algunas de las respuestas:

La Oreja de Van Gogh: “Equipazo”

Falete: “Qué categoría más grande en una sola foto”

Anabel Pantoja: “¡Vaya foto!”

Sofía Cristo: “Me gusta tu pandilla”

Kiko Rivera: “Fotón”