Laura Escanes responde a las críticas de 'mala madre' entre lágrimas: "Es surrealista"

La influencer Laura Escanes no está pasando por su mejor momento. La catalana rompió a llorar ayer en sus stories de Instagram mientras intentaba explicar lo mal que le hacen sentir algunos comentarios de sus seguidores en los que critican su forma de ejercer la maternidad e incluso la llaman 'mala madre'.

Laura y su marido, el publicista y presentador Risto Mejide, tuvieron a su primera hija en común, Roma, hace aproximadamente un año y medio, y desde entonces la influencer ha tenido que lidiar con comentarios y rumores de todo tipo, incluidos los que apuntaban a una supuesta ruptura sentimental.

Finalmente, esta misma semana, al igual que hizo el pasado enero para desmentir sus problemas de pareja, la catalana ha echado mano de los stories de Instagram para responder a quienes la critican e incluso, se ha echado a llorar demostrando lo mucho que le afectan comentarios como los de "mala madre".

"Hay una chica, una seguidora, con la que he hablado muchas veces. Yo no le gusto demasiado, pero siempre ha habido mucho respeto. Pero lleva unas semanas diciéndome que doy una imagen de mala madre por estar en Twtich y si mi hija llora no levantarme", arrancó Escanes en respuesta pública.

La influencer explicó al resto de sus followers que, durante sus directos, muchas veces les había indicado que no tenían de qué preocuparse, pues cuando ella estaba emitiendo su hija estaba atendida por su padre o la persona de confianza que la cuida en algunas ocasiones. "Esta persona en concreto lleva semanas tachándome de 'mala madre' por el hecho de no levantarme cuando estoy en directo. Y se escucha de fondo a mi hija llorar", prosiguió la catalana.

Escanes reclacó que sus directos de Twtich son parte de su trabajo de creadora de contenido y que hacerlo le hace muy feliz. "Trabajo desde casa y es una suerte", añadió. Además, quiso recalcar que ella no juzga a ninguna mujer por optar por llevar a sus hijos pequeños a la escuela infantil, por optar por tener a una persona que les cuide en casa o por cualquier otro tipo de alternativa educacional que escojan. "Cada familia con sus horarios, con sus trabajos y con su planteamiento de vida se organiza como consideren", indicó.

"Si yo estoy arriba en directo, obviamente la niña va a estar atendida. Si yo decido hacer directo porque estoy sola y en ese momento no estoy con Risto o no hay nadie en casa, yo puedo elegir cuando la niña duerme... Al final cada familia se organiza de la manera que quiera", recalcó.

Laura acabó su video dejando claro que "los niños lloran y se quejan", que esa es su "manera de comunicarse". "No por eso mi hija está desatendida ni me necesita y no le estoy dando lo que necesita. De verdad, ahorrémonos esto y más entre mujeres, porque de verdad, me parece surrealista", expresó justo antes de romperse.

La madre de Roma y mujer de Risto se mostró muy afectada en los últimos segundos de su vídeo, y quiso recalcar que por acusaciones como las que esta seguidora le hacía cada vez cuenta menos cosas de su vida privada.