Billie Eilish, Aitana, Anitta, Leiva y Lunay se despiden de abril con sus nuevas canciones

Parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida al 2021 con varios retos por cumplir. Pero de eso han pasado ya casi cinco meses. Y es que estamos a punto de despedirnos de abril. Eso sí, lo haremos por todo lo alto gracias a nuestros artistas favoritos.

Si el pasado 23 de abril fueron The Weeknd, Ariana Grande y Katy Perry algunos de los que nos preparaban para mayo con sus nuevas canciones, ahora llega el turno de otro variado elenco de artistas. ¡Dale al play y disfruta!

Viernes 30 de abril

Billie Eilish - Your Power. Además de desvelar el tracklist de su nuevo álbum Happier Than Ever, Billie ha presentado un adelanto de este: Your Power. Con un estilo muy Billie Eilish, esta bonita balada llega con la hipnotizante voz de la cantante que, una vez más, se convierte en el gran atractivo del tema.

Aitana - Ni Una Más. La artista ha dicho "basta" con su tema más reivindicativo. Aitana alza su voz al ritmo de una bonita balada para reflejar la realidad que las mujeres viven actualmente. Pasear de noche por la calle sin recibir acoso verbal o físico es, en ocasiones, casi imposible. Aitana recuerda a todas aquellas que han sufrido esto. En ocasiones, incluso, les ha llevado a un final indeseado.

Anitta - Girl From Rio. La brasileña lanza un adelanto de su nuevo álbum con unos ritmos de pop latino de lo más hipnotizantes. En su letra presume de raíces y del atractivo de todas las chicas brasileñas. "Te enamorarás de una chica de Río", dice uno de sus versos.

Leiva - Solaris. El cantante ha celebrado su cumpleaños con el lanzamiento de este nuevo tema. Un tema que escribió hace unas semanas mientras veía la serie Euphoria, en concreto, una secuenca protagonizada por Jules y Nate. "Esta canción nada tiene que ver con el disco nuevo que he estado grabando estos meses entre CDMX y Madrid", asegura el cantante.

Lunay - Le Gusta Que La Vean. Si querías ritmos urbanos, Lunay llega a tu rescate. Con unos sonidos que nos invitan al perreo. Sin duda, el tema perfecto para dar la bienvenida a mayo con frescura y con el ánimo levantado.

Tini, María Becerra - Miénteme. Pero esos no iban a ser los únicos ritmos urbanos. Este dúo de artistas empoderadas traen los sonidos urbanos y de moombahton que necesitábamos. De hecho, no ha tardado en convertirse en la banda sonora del fin de semana de los fans de ambas argentinas.

Cali y el Dandee, Mau y Ricky, Guaynaa - Despiértate. Con este combo de artistas, nada podría salir mal. Y eso es lo que hemos podido comprobar al escuchar este tema. Estos referentes de la escena de la música urbana se unen en un hit de lo más pegadizo.

Zahara - Dolores. La artista ha presentado su nuevo disco Puta, y con él ha llegado un amplio repertorio de canciones. Una de ellas es Dolores, una emotiva copla dedicada a su abuela. En ella, explora nuevos sonidos y le da su toque más personal. Su protagonista es una mujer libre, auténtica y alguien a quien la joven conocía desde pequeña.

Carlos Baute, Juan Magán - Y Te Pido Perdón. Cualquiera que lea los nombres de ambos artistas en los créditos de una canción, puede augurar ritmos pegadizos y muy veraniegos. Y así es. Carlos y Juan se unen en una canción que levanta el ánimo a cualquiera, perfecta para lo que necesitamos en estos tiempos tan confusos.

Twenty One Pilots - Choker. Los hermanos han presentado el segundo adelanto de su sexto álbum de estudio Scaled and Icy, que verá la luz el 21 de mayo. Con unos sonidos alternativos, dance, New Wave y Pop, los artistas nos regalan una base muy pegadiza.

The Kid LAROI, Miley Cyrus - Without You (Rémix). Ambos artistas se han unido en la nueva versión de este éxito del rapero australiano. Miley aporta su toque más personal con su voz rasgada y su lado más rockero.

Otros artistas que llegan al final de mes con sus nuevos hits son Afrojack y David Guetta con Hero, Diplo, Elderbrook y Andhim con One By One, Fuel Fandango y Mala Rodríguez con Iballa, Xriz y Mynameislobo con Punto y Coma y David Rees con Horóscopo.