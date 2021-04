MAMAMOO nos habla de una posible visita a España y de sus próximos lanzamientos

La música de MAMAMOO es una de esas que no puedes parar de escuchar. Y es que el talento de esta girlband de K-Pop ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo.

Ahora llevarán su talento a través de la pantalla con un show exclusivo de la mano de Live Now los próximos 1 y 2 de mayo. Por supuesto, en LOS40 no faltaremos a nuestra cita (y sí, tú también puedes hacerte con tu entrada). Pero para celebrar el regreso de la música de MAMAMOO en directo, hemos tenido la oportunidad de charlar con ellas acerca de diversos aspectos de su carrera profesional. Sus palabras no nos han dejado indiferentes.

No solo les hemos preguntado acerca de sus próximos lanzamientos, sino también de algunos momentos de su trayectoria, de su posible visita a España y de los cambios que han experimentado durante la pandemia. Sigue leyendo para descubrirlo.

Pregunta (P): Hola, chicas. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. ¿Cómo estáis en este momento de vuestra carrera?

Respuesta (R): (Solar) Creo que es un momento maravilloso para conocer a nuevas personas y fans como Youtuber. Quiero compartir mucho más con fans haciendo más en el futuro.

(Whee In) Acabo de terminar mi proyecto en solitario. He puesto todo mi esfuerzo en este álbum y estoy muy contenta con él. Ahora estoy descansando y preparando por mi cuenta el regreso como Whee In de MAMAMOO.

P: ¿Qué veremos en vuestro show de Live Now?

R: (Moon Byul) Las vocales y la actuación. Vais a verlos, escucharnos y disfrutar del show.

Las chicas de MAMAMOO @rbw_mamamoo nos invitan a su show virtual del próximo 1 de mayo con Live Now (@livenowglobal) 😍 ¡Nosotrxs no pensamos faltar a la cita! 💥 Tienes toda la info aquí 👉 https://t.co/CYdvf5tq5P pic.twitter.com/eReFSHpb3d — LOS40 (@Los40) April 28, 2021

P: Uno de vuestros mayores hits es AYA. El videoclip también es increíble. ¿Tenéis algún recuerdo de la grabación de la canción o del vídeo?

R: (Whee In) Recuerdo cuando estábamos grabando el videoclip, yo siempre era la última en grabar mi parte y era agotador. Yo estaba mosqueada y quejándome al director, pero cuando vi la edición final, se veía precioso. Me sentía agradecida después de todo (sonríe).

P: ¿Vais a lanzar nueva música pronto? Dadnos una pista.

R: (Solar) No vais a tener que esperar mucho, quizás antes de lo que esperáis. Solo puedo decir eso de momento, pero si esperáis un poco más, volveremos con más MAMAMOO.

P: ¿Estáis pensando en otros proyectos? Por ejemplo, salir en algún programa de televisión, drama...

R: (Moon Byul) Soy la host de un show DJ Studio Moon Night, y siempre tenemos invitados increíbles en el show y aprendo mucho de ellos. Me gustaría ser una mejor entrevistadora en un futuro.

(Solar) Tengo mi propio canal de Youtube Solarsido. El concepto es probar cualquier cosa ("sido" en coreano significa "probar") y tuve un pequeño encuentro con fans para celebrar los 3 millones de suscriptores. Fue un evento pequeño online, pero tuve la oportunidad de agradecer a los fans por todo el amor que me han mostrado. Me hizo sentir determinada con trabajar más duro.

P: ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de vuestra carrera?

R: (Whee In) Para mí fue el día del lanzamiento de mi álbum en solitario Redd. Estaba extremadamente nerviosa. Estaba nerviosa cuando salió el álbum de MAMAMOO, pero como este era un disco mío, me afectó de otra forma.

P: ¿Vais a colaborar con algún artista español o latino?

R: (Hwa Sa) ¡Me encantan las canciones en español o latino! Escucho muchas. Sería una gran experiencia poder tener la oportunidad de trabajar en una colaboración.

P: Tenéis muchos fans en España. ¿Tenéis pensado visitar nuestro país en un futuro cercano?

R: (Solar) Por supuesto. Cuando las cosas mejoren queremos viajar a España, y al resto de países en los que estén los Moomoos.

P: La pandemia nos ha cambiado a todos. ¿También a vosotras? ¿En qué sentido?

R: (Solar) Todos los shows y los eventos fueron cancelados o cambiados por shows sin público, lo que no nos ha dejado interactuar con los fans y escucharlos animarnos. Esto es lo que más echamos de menos de verdad y creo que todos los artistas lo hacen. Pero todavía sentimos que tenemos suerte de poder interactuar con fans de todas partes del mundo online.

(Whee In) Echo mucho de menos conocer a nuestros fans. Lo he sentido así durante la pandemia.

MAMAMOO son cuatro chicas que, aún habiéndonos presentado ya grandes hits y haber triunfado con ellos en todo el mundo, su sed de nuevos éxitos aún no está saciada. Ya lo has leído: queda MAMAMOO para rato.