La prueba de que Miki Núñez tiene los pies en la tierra: un psicólogo le ayuda por si “se mete la hostia”

Conocimos a Miki Núñez hace más de dos años, formando parte del casting de Operación Triunfo 2018. El joven se ganó al público gracias a su simpatía, su naturalidad y ese perfil de chico bueno que todas las madres sueñan tener como yerno.

Una vez que salió de la academia, Miki tuvo que hacer frente a uno de los festivales más importantes de la música: Eurovisión. El catalán fue el encargado de representar a España con la canción La Venda. Un tema que cantamos todos hasta quedarnos afónicos.

Luego llegó su primer disco, Amuza, donde demostró que tenía madera para transmitir buen rollo con su música; y el pasado 2020 lanzó Iceberg, donde exploraba un sonido más maduro.

Este 2021, cuando se cumplen tres años de su edición de Operación Triunfo, es inevitable preguntarse si su popularidad se ha deshinchado como la de tantos compañeros y compañeras que han pasado por el formato. “Por suerte o por desgracia -creo que por suerte-, la gente me sigue parando por la calle, me sigue diciendo que le gusta mi música, siguen escuchándola, sigo haciendo entrevistas. El problema es que las subidas de golpe pueden bajar de golpe también”, ha respondido el joven en una entrevista para el medio 20 Minutos.

Ayuda de un psicólogo

Miki también ha querido halagar el trabajo de su psicólogo, quien lleva ayudándole desde hace tiempo: “Tengo un psicólogo maravilloso que ya me está preparando por si en algún momento me tengo que meter la hostia del siglo. Y que me ayuda con temas de ansiedad y cosas que se me escapan”.

Además, Miki ha asegurado que el hecho de estar rodeado de las mismas personas de siempre le ha ayudado a llevar mejor su fama: “Eso e ir con la gente de toda la vida. Mi banda siguen siendo mis colegas de cuando teníamos 12 años y tocábamos en las fiestas mayores de los pueblos.”

Unas palabras muy sabias que vuelven a demostrar que este chico tiene totalmente los pies en la tierra.